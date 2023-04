Målinga viser at Ap har ein tilbakegang på 8,2 prosentpoeng, frå 31,9 til 23,7 prosent.

Høgre går fram 11,7 prosentpoeng, frå 17,9 til 29,6.

– Dei lokale spørsmåla og lokale kandidatane vil spele ei viktigare rolle for veljarane jo nærare vi kjem valdagen, seier valforskar Jonas Stein, som synest tala frå Skien gir eit spennande bilete.

Meiningsmålinga er gjennomført av Norstat for NRK i april i år.

KVEN SKAL STYRE BYEN?: Arbeidarpartiet har hatt ordføraren i Skien sidan 2003. Den første bymålinga frå Skien gir Høgre sterk medvind lokalt. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Bymåling for Skien, april 2023 Parti Oppslutning Endring 29,6% Høyre H +11,7 23,7% Arbeiderpartiet AP −8,2 11,2% Fremskrittspartiet FRP +1,4 7,0% Sosialistisk Venstreparti SV +1,2 6,7% Miljøpartiet De Grønne MDG +1,3 5,7% Rødt R +1,0 4,8% Kristelig Folkeparti KRF −0,8 3,8% Senterpartiet SP −6,5 2,1% Industri- og næringspartiet INP +2,1 1,8% Norgesdemokratene DEM +1,8 1,4% Venstre V −0,7 0,7% Pensjonistpartiet PP +0,7 1,5% Andre Andre −9,0 601 intervjuer gjort i perioden 11.4.23–17.4.23. Feilmarginer fra 0,8–5,1 pp. Kilde: Norstat

Opplevast som motiverande

– Steikje! Dette er tydelege tal.

Høgres ordførarkandidat i Skien, Marius Roheim Aarvold, er strålande fornøgd med tala NRK kan vise fram.

– Viss dette blir valresultatet snakkar vi om eit av dei beste vala for Skien Høgre nokosinne. Det er jo ein viss feilmargin, men det gir oss endå meir motivasjon til å sørgje for at dette blir resultatet den 11. september òg, seier han.

Marius Roheim Aarvold (H) har god grunn til å smile, men har ingen planar om å lene seg tilbake. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Tydeleg signal

Arbeidarpartiets ordførarkandidat, Odin Adelsten Aunan Bohmann, er naturleg nok meir avmålt.

Partiet hans har hatt ordførarposten i Skien sidan 2003, så dette er tal som svir.

– Dette er eit tydeleg signal til Arbeidarpartiet om at vi må gjere det betre. Det er ein frustrasjon og utolmod blant veljarane våre. Vi må absolutt vise oss tilliten verdig, seier han.

Han meiner likevel at kampen ikkje er avgjord i Skien. Den sitjande posisjonen har framleis fleirtal.

– Eg opplever ikkje noko folkekrav om meir høgrepolitikk og privatisering av velferdstenester i Kommune-Noreg. Det eg opplever er utolmodige og frustrerte veljarar på leiting etter eit tydelegare Arbeiderparti.

Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) meiner at partiet hans har mykje å vinne på ein endå tydelegare politikk inn mot valet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Aarvold vil ikkje lene seg tilbake, sjølv om tala går i hans favør.

– På ingen som helst måte. Det gir berre meir motivasjon til å stå på. Det viser at eit klart og tydeleg fleirtal av befolkninga ønskjer ein ny politikk. Det tek vi på ramme alvor, og vil sørgje for at alle som ønskjer ny politikk i Skien skal få det.

På gata i sentrum av byen er det delte meiningar om kva vi kan forvente oss i valet.

Germaine Nwenese er litt usikker. – Eg veit ikkje heilt. Eg har det eigentleg greitt slik eg har det, men må nok setje meg meir inn i det. Bente Rambø synest det er gjort mykje rart i Skien opp gjennom åra. – No må det bli stopp. Eg vil ha ei stor endring. Foto: Lars Tore Endresen / NRK Mattis Andersen er ganske enkelt lei allereie. – Eg synest alt berre er noko vissvass. Det er vanskeleg å stemme i det heile. Vanskeleg å setje lit til noko som helst. Arve Schelver meiner det burde halde fram meir eller mindre som før. – Dei store linjene burde halde fram som dei er, men ein kan jo sjølvsagt justere litt undervegs kanskje?

– Eit bilete vi kan forvente

Jonas Stein, valforskar ved Universitetet i Tromsø, trur tala seier litt om kva vi har i vente.

– Dette fortel meg at Skien følgjer mange av dei nasjonale trendane med at Arbeidarpartiet og Senterpartiet blir svekt, medan Høgre blir styrkt.

Senterpartiet går tilbake frå 10.3 prosent til 3,8 i den aktuelle kommunen.

– Det er nok eit bilete vi kan forvente i veldig mange kommunar framover mot valet, meiner Stein.

Han synest Skien er interessant med tanke på oppslutning.

– Det illustrerer jo den utfordrande rolla Arbeidarpartiet har. Dei gjer ei veldig dårleg måling her. Samtidig er det ei måling som kanskje ville gitt Arbeidarpartiet ordførarposten i Skien. Dei kunne ha danna eit fleirtal med resten av partia på venstresida og sentrum i kommunen.

Han opplever at tala samsvarer med det vi ser nasjonalt.

– Det som er interessant er at Arbeidarpartiet kanskje har ein del usikre veljarar som kan mobiliserast inn mot valet, seier Stein.

I dag er nesten 80 prosent av norske ordførarar frå anten Arbeidarpartiet eller Senterpartiet. Valforskaren er spent på kor mange dei vil behalde.

– Eg er spent på korleis den negative trenden vil få utslag når det gjeld ordførarar.