– Arbeidsgiverne mine har vist at de ikke har empati eller respekt for sine ansatte og deres familier, sier Yoci Bravo.

Hun er en av de tidligere hotellansatte som krever at Gondolin Hotels & Resorts gjør opp for seg.

– Jeg er sint, bekymret, stresset og trist. Jeg forventer bare at de skal gjøre det som er riktig og rettferdig; å betale oss, vi som stolte på dem og jobbet veldig hardt for dem, sier Bravo.

Med hjelp fra Fellesforbundet vil Bravo nå gå rettens vei for å få utbetalt nær 100.000 kroner hun mener å ha krav på.

– Gondolin har i flere måneder skyldt meg både lønn og feriepenger, sier Yoci Bravo.

Yoci Bravo flyttet til Norge for å få jobb og inntekt, men idyllen sprakk. Foto: Privat

Gondolin Hotels & Resorts står blant annet bak driften av Wadahl Høgfjellshotell på Gålå, Skinnarbu Nasjonalparkhotell i Telemark og det nå stengte Eidsbugarden hotell i Valdres.

Selskapet er heleid av Gondolin Group AS hvor den oslobaserte advokaten og investoren Erlend Follegg kontrollerer samtlige aksjer.

Sjefskokk føler seg brukt

Polske Rafal Adam Lewandrowski jobbet ti måneder som sjefskokk på tre av Gondolins hoteller, deriblant Skinnarbu Nasjonalparkhotell ved Rjukan i Telemark.

Forrige uke skulle han møtt sin tidligere arbeidsgiver i Oslo tingrett med et krav på litt over 190.000 kroner.

Sammen med en tidligere kollega fremsatte han også krav om at hotelldriftsselskapet skulle slås konkurs.

Rafal Adam Lewandrowski fremsatte krav på 190.000 kroner mot sin tidligere arbeidsgiver. Foto: privat

– Jeg føler meg brukt. Jeg jobbet veldig hardt for dem, sier Lewandrowski.

– Utfordrende likviditet

Etter at NRK tok kontakt med styreleder Erlend Follegg og daglig leder Runar Menøy i Gondolin Hotels & Resorts, ble pengene utbetalt kun få timer senere.

Det berammede rettsmøtet hvor konkursbegjæringen skulle behandles, ble avlyst.

Også tre av Lewandrowskis tidligere kollegaer fikk da utbetalt lønn og feriepenger de hadde ventet på i flere måneder.

– Som følge av utfordrende likviditet har vi kommet noe etter med betaling av lønn, men all lønn er innberettet/rapportert, skriver Runar Menøy i en e-post til NRK.

Skylder nær 200.000

Fellesforbundet har kartlagt at Gondolin Hotels & Resorts AS fortsatt skylder nær 200.000 kroner i lønn og feriepenger til tre tidligere ansatte ved selskapets hoteller.

– Dette tar vi selvsagt alvorlig og det beklages på det sterkeste. Det er vår første prioritet å betale lønn på lønningsdato for de ansatte hele veien, sier Menøy, som mener det kun dreier seg om manglende utbetalinger i mars og april.

Ifølge ham vil pengene bli utbetalt 15. juli.

Organisasjonsarbeider Roger Sollie i Fellesforbundet karakteriserer de manglende utbetalingene fra Gondolin Hotels & Resorts som lønnstyveri.

– Jeg vil si at dette kan falle inn under den kategorien. Det er å anse som lønnstyveri når man med forsett ikke utbetaler lønn og feriepenger som arbeidstaker har rett på, sier Sollie.

Roger Sollie i Fellesforbundet mener Gondolin har begått lønnstyveri. Foto: Privat

– Hva mener du med at de har gjort dette med forsett?

– De har enten hatt penger og ikke villet betale lønn, eller de har hatt penger som de har prioritert å bruke på andre ting, sier Roger Sollie.

Han presiserer at lønnsbetingelsene de tidligere ansatte hadde er over den nedre tariffgrensen.

– Men når man har lønnsbetingelser som bevisst ikke overholdes, er det på en måte sosial dumping, sier Roger Sollie.

Sier de vil rydde opp

Daglig leder Runar Menøy i Gondolin Hotels & Resorts er ikke enig.

– Det finnes ikke grunnlag for påstander om «lønnstyveri» eller «sosial dumping» da dette selvsagt ikke er gjort «utilbørlig» og «med forsett» om en «uberettiget vinning», men har kommet som et resultat av dårlig likviditet.

– Selskapet har her innberettet og sendt ut lønnsslipper og lønnsforpliktelsene er bokført i selskapets balanse som gjeld, skriver Menøy i en e-post til NRK.

Han tilføyer at situasjonen som har oppstått er sterkt beklagelig og at selskapet gjør alt de kan for å rydde opp så raskt som mulig.

– Bedriften fokuserer på å sikre arbeidsplasser i en krevende periode, noe vi også synes er viktig å fremheve i saken, skriver Menøy.