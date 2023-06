Anmelder ikke hærverk på regnbueflagg: – Må være lov å gjøre feil

Søndag våknet Seljords befolkning opp til et trist syn. Regnbueflagget ved Seljord barne- og ungdomsskole var fjernet og satt fyr på.

Flagget ble funnet på bakken.

Kommunen varslet politiet om hendelsen. De ga uttrykk for at de ville anmelde skadeverket.

Det skjer likevel ikke, sier ordfører Beate Marie Dahl Eide til NRK.

– Ikke noen markering

Ikke lenge etter hendelsen fikk ordføreren en overraskende beskjed.

– Jeg fikk en telefon fra to angrende syndere som ville fortelle at de hadde tatt ned flagget og satt fyr på det, sier Dahl Eide.

Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Innringerne hevdet at hendelsen ikke var en ytring mot Pride.

– De var veldig opptatt av å si at det ikke lå noe mer bak. Det var ikke noen markering. Det var ikke noen baktanke eller ønske om å ramme noen.

Ordføreren forteller at de som står bak handlingen innrømmet at de gjorde et dårlig valg i forbindelse med alkohol.

Hun tror på forklaringen.

– Sunn fornuft

Dahl Eide mener at saken ikke bør få konsekvenser for de involverte.

– Det startet ikke noen større brann eller noe sånt, sier hun.

– Er det ikke litt lettvint å tenne på et regnbueflagg, ta en telefon til ordføreren og så er saken død?

– Det er ikke slik at de som har utført dette hadde vært nødt til å ringe ordføreren og innrømme handlingene sine.

– Men hvorfor lar dere ikke politiet avgjøre dette?

– Jeg tenker det er sunn fornuft, når det viser seg at det ikke var et angrep på enkeltpersoner eller grupper, men et resultat av veldig ukloke valg en lørdagsnatt.

Kan være straffbart

Politiet er imidlertid av en annen oppfatning.

– Hvis handlingen skjer på en skole, kan det være mer alvorlig. For det har litt å si hvordan omgivelsene oppfatter dette, sier Kai Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hvis det oppfattes som skremmende, må man legge vekt på det, uavhengig av hva som er den egentlige motivasjonen, forklarer han.

Å tenne på et regnbueflagg kan være brudd på ulike paragrafer i straffeloven. Ett forhold er hvorvidt paragrafen om hatefulle ytringer er brutt.

– For at en ytring skal være straffbar, må den tolkes slik at det uten tvil retter seg mot skeive som personer, sier Spurkland.

Dersom gjerningspersonen ikke eier flagget selv, vil det kunne ansees både som skadeverk og tyveri ifølge politiadvokaten.

– Kan gå videre med saken

Politiet kan gå videre med saken, uavhengig av om den som eier flagget anmelder eller ikke, sier politiadvokaten.

– Hvis det er holdepunkter for at det kan være hatkriminalitet, er det en sakstype politiet prioriterer, men det må lokalt politi gjøre en vurdering av, understreker Spurkland.

Han tror bøter kunne vært en reaksjon i det konkrete tilfellet i Seljord.

Beate Gregersen Tande, jourhavende jurist i Sør-Øst politidistrikt, bekrefter at det ikke er kommet inn noen anmeldelse. Politiet har heller ikke opprettet sak på forholdet, opplyser hun.

Oppleves sterkt

I 2021 ble flere regnbueflagg stjålet eller kappet ned og tent på ved skoler i Oslo.

Fri-leder Inge Alexander Gjestvang sa da til NRK at fjerning og sabotasje av slike flagg oppleves veldig sterkt for personer som tilhører LHBTQ+-minoriteter.

Journalist og programleder Gisle Agledahl har bodd i Fyresdal i Telemark. Der arrangerte han bygdas første Pride.

Han mener brenning av flagg er en tydelig og voldsom handling.

– Ikke minst etter terrorangrepet i Oslo i fjor blir det ekstra skremmende, sier han.

Gisle Agledahl, programleder og journalist. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Agledahl tror at noen tøffer seg litt og ikke tenker så langt. Han mener handlinger basert på dumskap er mindre farlig.

– Det rammer likevel oss som er skeive og kan skape en usikkerhet og utrygghet som ikke er så god å leve med. Uansett motiv, så gjør det jo skade.