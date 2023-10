• Tidlegare proffsyklist Anita Valen ignorerte intense smerter og det kosta henne nesten livet.

• Ho fekk ofte urinvegsinfeksjon etter mange sykkelturar i regn og sludd, noko som denne gongen utvikla seg til nyrebekkenbetennelse.

• Trass i at ho blei dårlegare, drog ho på ferie og unngjekk å gå til legen.

• Etter ferien kollapsa ho og blei akuttinnlagt på sjukehuset med nyrebekkenbetennelse, og var på kanten til å få sepsis.

• Under ein tur etter sjukehusinnlegginga falt ho og slo seg, og det enda med at ho mista pulsen og måtte få hjartekompresjonar.

• Idrettslege Ola Stamnes åtvarar mot å trene med urinvegsinfeksjon og feber da det kan føre til alvorlege komplikasjonar.

• Anita Valen planlegg å springe Oslo Maraton neste år, men må ta det sakte med treninga etter sjukdommen.

• Ho oppfordrar andre til å lytte til kroppen og søke medisinsk hjelp når det er naudsynt.

Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av journalistar i NRK før publisering.