Snøfallet den siste uka har lagt seg som en tung byrde på forteltene på campingplassene.

Noen har allerede fått seg en knekk. Til helgen er det meldt plussgrader og nedbør. Det betyr tung snø.

– Mange er engstelige sier, Maria Wollert-Nielsen.

Hun er daglig leder på Furustrand camping i Tønsberg.

– Stenderverket som holder taket oppe, kan knekke. Det har skjedd før og er ikke gøy, sier Wollert-Nielsen.

Nå er hun i gang med å varsle turistene og oppfordre dem til å måke takene.

CAMPING: Maria Wollert-Nielsen driver Furustrand camping. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Ikke måk fra mønet

Det kan også bli regn til fjells.

John Buen driver firma i Tuddal der han måker hyttetak. På det meste fikk han 15–20 henvendelser fra kunder på to dager da det begynte å snø.

Han er også ingeniørstudent og anbefaler å tenke fysikk når man måker tak.

– Jeg har sett mange begynne å måke mønet. De løfter snøen og kaster den ned. Da jobber du mot tyngdekraften, og må dessuten ta i snøen flere ganger.

Buen råder hyttefolket til å begynne nederst på taket og dele opp snøen i store biter man sender ned med hjelp av tyngdekraften.

På Skrim-fjellene driver Niri Tveita i samme bransje. Han sier flere av takene har rundt 80 cm snø.

MÅKING: Niri Tveita måker hyttetak i Raje.

– Vind har flyttet snøen på takene, slik at det har kommet mye vekt på én side av taket. Det bør man være opptatt av før regnet kommer, sier Tveita.

LAG PÅ LAG: En hytte på Raje på Skrim med 110 cm snø. Bildet er tatt onsdag. Foto: Niri Tveita

– Eget ansvar

Direktoratet for byggkvalitet anbefaler å undersøke hvor mye vekt taket ditt tåler.

– Hus som er oppført mellom 1950 og 1979, vil vanligvis være konstruert slik at det tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen.

Vet du hvor mye vekt hyttetaket ditt tåler? Ja Nei Vis resultat

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige sier man bør være oppmerksom på uvanlige knirkelyder i hytta eller dører som går tregt.

Han sier man selv har et ansvar for å holde hyttetaket fritt for snø.

– I verste fall kan man risikere redusert forsikringsutbetaling når man ikke gjør tiltak når det er ekstreme mengder snø, sier Voll.

TUNGT: Denne hytta har omkring 2,5 meter snø på taket. Bildet er tatt i 2018. Foto: Gjensidige

Mildvær i vente

Det er meldt mye nedbør på Østlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for snø

I Agder og deler av Vestfold og Telemark ventes det mellom 25 og 40 cm snø frem til fredag kveld.

FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for deler av Østlandet. Foto: Meteorologisk institutt/Yr

Lørdag blir det mildt i luften og regn.

– Det kan bli 4–5 plussgrader på kysten, kanskje også enda mildere, sier meteorolog Ingrid Bentsen.

NVE har sendt ut gult varsel om flomfare for kystnære deler av Agder og Rogaland fra lørdag ettermiddag.

Regnet fortsetter søndag og mandag. Nedbøren kan også komme som regn i fjellet helt opp til 800 meters høyde.

– Noen steder vil også hytteområdene få regn.