Alvorlig voldshendelse i Horten: Banket opp med balltre

Hendelsen ble varslet av en tilfeldig forbipasserende, som så mannen ute i gata.

Politiet rykket ut med flere patruljer, og påtraff offeret.

Han blir beskrevet som blodig og forslått.

Meldingen kom like etter klokken 13.

I nesten to timer lette politifolk etter gjerningsmannen i området.

Flere patruljer deltar i søket etter gjerningsmannen i Horten. Foto: Robert Hansen / NRK

– Vitnet fortalte om observasjon av en blodig person, opplyser Trond Egil Groth, som er operasjonsleder i Sørøst politidistrikt til NRK.

Politiet har grunn til å tro at det er snakk om vold med et balltre.

De vet fortsatt ikke hvor hendelsen har skjedd, eller hvorfor dette skjedde.

Jourhavende jurist Lene Skeistrand bekrefter søndag at de to tilhører et kjent miljø.

– Vi er fortsatt på et tidlig stadium og driver nå med taktisk og teknisk etterforskning på åstedet, sier hun.

Det er fortsatt ukjent hvor hardt skadd mannen er.

Også den siktede mannen blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet vet ikke nå noe om hvor skadet han eventuelt er.

Av hensyn til etterforskningen ønsker Skeistrand ikke å gå ut med ytterligere detaljer om hendelsen.

I ettermiddag skriver politiet på Twitter at de begynner å få oversikt over hendelsesforløpet.