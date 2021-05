Alvorlig trafikkulykke i Sande

Sandebuktveien i Sande er stengt etter at en personbil og et vogntog har kollidert. Ulykkesstedet er sør for Sande sentrum, ved Hagakrysset.

– Veien vil være stengt i en god stund, trolig i noen timer fremover, sier Espen Reite, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Han forteller at veien vil være stengt frem til undersøkelsene er ferdig.

– Vi jobber så fort vi kan.

Alternativ rute er å kjøre ut på E18.

Alvorlig skadet

Fører av vogntoget fremstår som uskadet, men blir kjørt til akuttmottaket i Drammen for undersøkelse.

I personbilen var det én person.

– Det er grunn til å tro at den andre personen er alvorlig skadd.

Klokka 14.54 meldte politiet om en trafikkulykke på gamle sørlandske på fylkesvei 313 og at en person var fastklemt.

– Det jobbes ute på skadestedet og det er ingen tvil om at dette er en veldig alvorlig trafikkulykke.

Nødetater, ulykkesgruppa og kriminalteknikere jobber på stedet.

– De jobber med å kartlegge omfang og årsaksforhold til uhellet, forteller Reite.