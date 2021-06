Det har fått navnet tomatbrunflekkviruset og er funnet hos en liten produsent i Vestfold.

– Det er et virus som kan gi stor skade på tomatproduksjon, men også paprika. Det sprer seg i Europa og verden og kan være spesielt alvorlig mot den kommersielle produksjonen av disse matvarene, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Are Tømmerberg Sletta.

Produsenten i Vestfold får nå ikke lov å selge tomatene og fikk pålegg om stanse salget allerede ved mistanke om viruset.

Mattilsynet anslår at viruset kan forårsake 30 til 70 prosent tap i tomatproduksjonen. Og de jobber nå med smittesporing mot frøprodusentene.

– Ikke farlig

Viruset er ikke farlig for mennesker, men spres veldig raskt mellom planter. Mattilsynet sier de nå jobber med smittesporing og tiltak for å begrense smittespredningen i Norge, via mulig tomatsalg eller salg via frø.

– Vi jobber med å finne årsaken til smitten, men det er klart at det kan spres mye smitte via frø spesielt. Og når det først har kommet inn i et gartneri, spres det med kontaktsmitte eller humler som bestøver.

– Frø er rapportert som en vanlig smittevei, sier Sletta om viruset som først ble oppdaget i Jordan og Israel i 2014 og 2015.

Han ber også folk som har tomater på balkongen eller i egen hage, om å følge med.

Are Tømmerberg Sletta hos Mattilsynet. Foto: NRK

Enn så lenge har ikke Mattilsynet funnet viruset i kommersielle gartnerier i Norge. Men de følger nå ekstra med.

– Vi har et overvåkningsprogram der vi har tatt ut 250 prøver av ulike småplanter i kommersielle gartnerier på senvinteren og vi skal ut igjen nå til våren.

Fryktet lenge

Allerede i 2019 fryktet bøndene at viruset skulle spre seg. De ønsket at Mattilsynet kom på banen for å hindre spredning av viruset.

Ifølge Bondevennen gjorde ikke Mattilsynet noen drastiske tiltak blant annet fordi EU innførte strakstiltak mot viruset.