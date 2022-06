Alvorlig skadd etter MC-ulykke

To personer er skadd etter en MC-ulykke i Notodden. Den ene har alvorlige skader. Luftambulansen er rekvirert til stedet og lander om kort tid, opplyser politiet. Det ble først meldt om to personer på en MC, men det skal være to motorsyklister på hvert sitt kjøretøy som er involvert. – Ingenting tyder på at skadene er livstruende, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen.