Viruset er allerede registrert i flere kommuner i Rogaland, Innlandet og på Østlandet. Tirsdag ble det også påvist smitte på ville fugler i Telemark.

På kort tid er over 60 fugler funnet døde i Skien, Porsgrunn, Bamble og Larvik. Veterinærinstituttet har testet seks av dem og alle var smittet med viruset.

Mattilsynets største frykt er nå at smitten fra ville fugler kan spre seg til kommersiell drift av fjørfe.

Milliontap

Holte gård er en av to norske andeprodusenter i Norge. Gården i Drangedal har også kylling, gjess og andre gårdsdyr.

Daglig leder Trude Nordli sier at konsekvensene vil være enorme, dersom deres dyr blir smittet.

– Jeg frykter det vil bety økonomisk ruin om vi får smitte inn i besetningen. Jeg er redd vi ikke klarer å krabbe oss opp igjen fra noe sånt.

Daglig leder ved Holte gård, Trude Nordli. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Ved en eventuell smitte, må de slakte ned absolutt alt. Nordli anslår at det vil ta dem om lag et år å komme i gang igjen med and og gås.

– Vi ville tapt i hvert fall 25 til 30 millioner, sier hun.

Dette er Newcastlesyke Ekspandér faktaboks Newcastle disease (ND) er svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fjørfe. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage-, tarm- og nervesystemet. Typiske symptomer er plutselig opphørt matlyst, nedstemthet, fall i eggproduksjon og pustebesvær.

Dersom nervesystemet er angrepet, vil en se skjelvinger i hodet, lammelser i vingene og vridd hodestilling. Kraftig grønngul diaré observeres når mage/tarm er angrepet.

Syke dyr dør som regel i løpet av 72 timer. I enkelte flokker kan dødeligheten være opp til 90 prosent.

Det er svært lav risiko for mennesker å bli smittet, spesielt hvis man bruker hansker ved håndtering av syke fugler. Viruset gir milde symptomer hos mennesker, som øyebetennelse eller milde influensalignende symptomer.

ND er en sykdom på nasjonal liste 1. Det innebærer at hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Sykdommen bekjempes ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning. Mattilsynet har laget en egen bekjempelsesplan for sykdommen. Kilde: Mattilsynet

Øker smittevern

Nordli håper gården reddes av beliggenheten. Gården ligger i et dalføre. Der er det ingen duer eller svaner.

Likevel er hun bekymret for hva de selv, eller andre kan ta med seg av smitte.

Det er rundt 2000 kyllinger inne i kyllinghuset på Holte gård. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Derfor er de ekstra nøye med smittevern nå.

Det nærmer seg vårslipp av gjess på gården. Vanligvis slippes de ut på grønne enger etter påske.

Dersom den alvorlige fuglesykdommen fortsetter å spre seg, må de holdes inne.

Nordli er glad for at de allerede har en plan B. Gjessene kan få husly i storfefjøset, dersom det er nødvendig.

Gjess på beite ved Holte gård i Drangedal sommeren 2022. I år kan de risikere å måtte bli inne. Foto: Holte gård Drangedal AS

Gården er den største arbeidsplassen i området, nest etter kommunen. Ansvaret for både dyr og ansatte er ikke noe hun tar lett på.

– Jeg tror ikke folk forstår hvor alvorlig dette er. Det er mye redsel, for vi vet ikke nok om hvilke konsekvenser dette kan få.

Høyeste beredskap

Stange gårdsprodukter i Tønsberg er kjent med at fuglesykdommen nærmer seg deres område.

Daglig leder Peter Aronsen ser at det er en større fare for smitte på Østlandet nå.

– Vi har beredskapsplaner for akkurat slike ting, og kan opplyse om at vi nå er på høyeste beredskap, skriver han i en e-post til NRK.

Ulf Høyer-Jonassen fant ti døde svaner i Viksfjord i Larvik mandag denne uken. Hva svanene døde av er foreløpig ikke kjent. Foto: Ulf Høyer-Jonassen

Erik Mathisen driver Furustad gård i Sandefjord. Han synes det er forferdelig trist at den alvorlige fuglesykdommen sprer seg i Norge.

Bonden følger fullt smittevern uansett, og sier han allerede gjør alt han kan for å hindre smitte på gården.

Viktig med godt smittevern

Det smittsomme og dødelige viruset er tidligere påvist blant annet i Oslo, Follo, Moss, Sandefjord, Indre Østfold og Fredrikstad.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier at det er veldig uheldig at sykdommen sprer seg.

– Det jeg er opptatt av er at smitten ikke kommer inn i fjøs og smitter husdyrene våre. Det representerer en risiko i de kommersielle husdyrholdene og for norsk matproduksjon.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Bondelaget sier at norske husdyr- og fjørfebønder har gode rutiner for å håndtere slike situasjoner.

– Hvis man har gode rutiner, vil det være lav risiko for smitte på tamfugl, sier Gimming.

Dersom et gårdsbruk skulle få smitte, støtter Bondelaget opp om de som rammes. Det finnes også erstatningsordninger, forklarer bondelagslederen.

– Vanskelig å ha kontroll

Smitten kommer med trekkfugl og er ute av kontroll, opplyste Mattilsynet tirsdag.

– Det er vanskelig å ha kontroll på mengden smitte ute i naturen, sa Asle Fremgård, avdelingssjef ved Mattilsynet i Telemark.

Asle Fremgård, avdelingssjef hos Mattilsynet i Telemark. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Mattilsynet jobber nå med å hindre at smitten sprer seg.

De sender ut informasjon til alle som driver med hobby- og kommersielt fjørfehold for å tilby hjelp og råd.