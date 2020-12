Bare i løpet av en time har Sør-Øst politidistrikt fått melding om trafikkulykker i Sandefjord, Larvik, Nissedal, Treungen og Horten.

Så mange hendelser at politiet avbrøt utrykning til en ulykke i Treungen klokken 16. En bil kjørte av veien og havnet på taket, men det skal kun være materielle skader.

Operasjonsleder Tore Grindem advarer mot de vanskelige kjøreforholdene.

– Vi har hatt nok av trafikkulykker nå. Bruk heller lengre tid og kjør forsiktig, sier han.

Tidligere mandag ettermiddag ble to personer sittende fastklemt etter en to biler kolliderte øst for Elgsjø, mellom Notodden og Kongsberg.

Fem personer satt i en av bilene, mens den andre hadde to personer.

Grindem sier flere personer skal ha fått seg en trøkk etter kollisjonen, men ingen skal være kritisk skadd.

– To personer satt fastklemt og måtte frigjøres. Disse ble kjørt til Ullevål sykehus med ambulanse.

KØ: På E16 ved Sollihøgda i Bærum er det lange køer ved 17-tiden mandag ettermiddag. Foto: Rolf Petter Olaisen / Rolf Petter Olaisen

Trær henger over kabler

Sent mandag ettermiddag er det lange køer på E16 ved Sollihøgda i Bærum. Årsaken er trær som henger over strømførende kabler.

Gjøvikbanen er også stengt på grunn av trefall.

– Det er mange trær som henger ned mot og over kjøreledningen. Så det er en stor ryddejobb som pågår, sier pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli.

– Det kan godt tenkes at hele kvelden går med, men det vet vi mer om senere.

KNUST VEI: Minst ti store steinblokker har knust store deler av Odlandsvegen i Røldal. Foto: Ullensvang kommune

Enorme steinblokker knuste vei

På Odlandsvegen i Røldal gikk det et større steinras mandag formiddag.

Raset sperrer veien for rundt ti fastboende og flere hyttefolk.

– Raset kom ned i flere omganger. Vi vurderer situasjonen slik at det fremdeles er fare for at det kan komme ned flere masser. Derfor holder vi vegen stengt, sier Anton Langeland, teknisk sjef i Ullensvang kommune.

Veien er i første omgang stengt frem til tirsdag formiddag. Da vil det gjøres en ny vurdering.

BUSS FIKK PROBLEMER: I Lillehammer måtte en bybuss ha hjelp av en Viking-bil for å komme seg opp en av de mange bakkene. Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

Flere trafikkulykker

I Garmo, Lom kommune, i Innlandet kolliderte to biler mandag ettermiddag.

En person ble kjørt til luftambulanse på grunn av smerter i brystet, mens to andre ble kjørt til legevakt for sjekk.

Tre personer har i løpet av mandagen vært involvert i en ulykke langs Siljanvegen.

Det har også vært en trafikkulykke langs Sannesveien i Drangedal der fem personer var involvert.

Ingen har blitt alvorlig skadet i de to sistnevnte sammenstøtene.