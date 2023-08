Advarer mot mugg i barnevogna: – Ville aldri utsatt barna mine for risikoen

Mange har kanskje satt ekstravogna inne i sommer, noen har kanskje arvet en vogn, og andre har kjøpt den brukt.

Uansett er det en kjedelig overraskelse å se at det har kommet mugg på den.

Men trenger du å kjøpe en helt ny vogn?

– Skikkelig skummelt

Dette bildet av en muggen barnevogn har satt fyr på debatten i en foreldregruppe på Facebook.

MUGG: Her ser man tydelig mugg som har fått vokse etter en sommer i en fuktig kjeller. SVARTE PRIKKER: Det er enkelt å se muggsoppen. Foto: Victoria Westby / Privat

Under innlegget er det forskjellige meninger om hvordan en bør reagere.

En av de som har kommentert innlegget er Linda Halvorsen (39) fra Skien.

SKUMMELT: Linda Halvorsen vil heller kjøpe ny vogn om det skulle oppstå mugg. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Hun venter for tiden sitt andre barn og har tre barnevogner hjemme. Alle står på et tørt og varmt lager.

Halvorsen er nøye med vedlikeholdet av barnevognene, nettopp for å unngå mugg.

– Hvis barnet mitt spiser i vogna, vasker jeg med en gang, så den er ren. Nå har jeg bare ett barn så det er litt lettere å holde kontroll på det, sier hun mens hun ler.

HADDE SJEKKET NØYE: Dersom Linda Halvorsen noen gang skulle ha kjøpt en bruktvogn, ville hun ha visst hvor den har vært oppbevart og kikket nøye på den, før hun hadde kjøpt den. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Halvorsen synes det er skummelt med muggsopp.

– Jeg ville aldri utsatt barna mine for risikoen av muggsopp. Jeg vil heller kjøpe en ny vogn og være helt sikker.

Kunne du fortsatt brukt barnevogna om den hadde blitt utsatt for mugg? Nei, jeg stoler ikke på at jeg får vasket vekk alt Ja, det hadde gått helt fint Vis resultat

Kan føre til flere helseplager

Fukt- og muggskader kan føre til plager som astma eller eksem, ifølge flere studier om inneklima.

– Det kan også utvikle eller forverre allergier og luftveislidelser, forklarer avdelingsdirektør Kristine Bjerve Gützkow ved FHI.

MANGE HELSERISIKOER: Det er flere konsekvenser av å eksponeres for muggsopp, forklarer Kristine Bjerve Gützkow, Avdelingsdirektør for luftkvalitet og støy ved FHI. Foto: FHI

Pustebesvær, pipete pust og rennende nese er symptomer som kan dukke opp i forbindelse med muggsoppvekst.

Barn er en sårbar gruppe som er mer utsatt enn andre, fortsetter Gützkow.

Er det litt mugg på vogna er det greit og fjerne og deretter trygt å bruke. Er muggsoppen langtkommen, er det best å bytte trekket, eller vogna.

– Det kommer an på hva vogna er laget av. Det er i tekstilene det setter seg.

Trenger du ny vogn?

Du trenger sjeldent å gå til innkjøp av en ny vogn dersom vogna er angrepet av mugg, mener fagansvarlig for inneklima hos Mycoteam, Ole Erik Carlson.

FJERN MATRESTER: Mat og fettflekker gir næring til muggsoppen og burde ikke bli liggende i vogna, forteller fagansvarlig for inneklima hos Mycoteam, Ole Erik Carlson. Foto: Jarle Nyttingnes

Han forteller at du uansett vil ha sporer av muggsopp på vogna, men det finnes tiltak for at det ikke skal vokse og spre seg.

Slik unngår du mugg på vogna: Ekspander/minimer faktaboks Oppbevar vogna i et rom det er normalt tørt og god luftsirkulasjon. La vogna tørke om den er våt. Unngå å sette den i en kjeller eller et rom med høy luftfuktighet. Ikke la små matrester og andre ting bli liggende i vogna, dette gir næring til soppen. Tørk over vogna med en mikrofiberklut en gang iblant for å fjerne fettmerker og lignende. Da fjerner du også fukt og muggsporer.



Kilde: Mycoteam

Se og lukt

Det er ikke alltid like lett å se svarte prikker på en vogn med svart tekstil. Hvordan kan du vite om barnet ligger i en vogn med mugg?

Muggsoppen har en egen lukt, den er rå og fuktig og kan minne om en kjeller, forklarer generalsekretær ved LHL Astma og allergi, Helle Grøttum.

BRUK SANSENE: Generalsekretær hos LHL Astma og allergi Helle Grøttum forteller at muggsopp er enklere å oppdage og håndtere enn andre helserisikoer. Foto: Eirik Harstad / LHL

Hun er klar i talen når det gjelder å kjøpe brukt med tykke tekstiler og polstring.

– Ikke bruk eller kjøp ting der det er eller har vært muggsopp, for du vet ikke om det er hundre prosent borte.

Hvordan fjerne mugg fra vogna: Ekspander/minimer faktaboks Tørk

Tørk tekstilene og børst muggsoppen gjerne vekk eller støvsug med HEPA-filter før du begynner å vaske. Når man skal børste av muggen bør man gjøre dette ute. Tørk det godt av med vann og la tekstilene tørke godt, forklarer Gützkow. Vask

Når du skal vaske kan man også bruke vanlig vaskemiddel og eventuelt tilsette litt klorin. La det virke i 20 minutter og skyll deretter godt av, forteller Grøttum. Skrubb

Du kan også vri opp en mikrofiberklut og skrubb godt. Bruk klor og vann i en blanding 1:20 for å få en viss desinfiserende effekt. Men husk at klor bleker tekstilet, forklarer Carlsson.



Dersom vogntrekket kan tas av kan du vaske det i vaskemaskinen på så høy temperatur som tekstilet tillater. Resultat

Dersom alle spor er borte, og du ikke kan se eller lukte muggen, da er det trygt å bruke.



Kilde: LHL Astma og allergi