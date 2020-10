Advarer mot hytteslurv når frosten kommer

Høstferien nærmer seg slutten og mange skal stenge hytta før vinteren.

Men i tillegg til å vaske ut for å forberede til neste besøk, glemmer mange en viktig detalj.

– Vi anbefaler alle som har hytte hvor det er fare for frost, å tappe anlegget før frosten kommer, sier daglig leder Øystein Kristiansen i Rørleggergutta på Nøtterøy.

En måte å tømme rørene for vann, er å skru på hovedstoppekran. Deretter åpner man kraner på kjøkken og bad, slik at det siste vannet renner ut. Noen hytter har også egen avtapningskran for å tømme anlegget.

PÅ HYTTA: Daglig leder Øystein Kristiansen fra Rørleggergutta viser fram røranlegget sitt på hytta. Foto: Privat

Blir kaldere

Denne helgen skal temperaturene falle og flere steder i Sør-Norge kan det bli snø ved 800–1000 meter.

Været er bare en forsmak på hva som venter på fjellet og ved kysten i tiden fremover.

– Rør og armatur utvider seg i kulde. Når det tiner, vil det starte å lekke og da renner det til noen stopper det, sier Kristiansen.

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført for Codan Forsikring, svarer bare 55 prosent at de skrur av vannet når de forlater hytta.

– Det er et svært lavt tall når vi ser hvor mange vannskader som blir meldt inn, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

DÅRLIG TEGN: Istapper ut av vinduet og døra er ikke et hyggelig syn for hytteeiere. Foto: Tryg

Istapper ved utgangsdøra

Tall fra Finans Norge viser at det blir det meldt inn vannskader til forsikringsselskapene hvert åttende minutt.

– Det nok mange stoler på, er at det elektriske anlegget klarer å holde det frostfritt. Hvis strømmen går i en lengre periode på vinteren, blir det et problem, sier Richvoldsen.

Øystein Kristiansen i Rørleggergutta sier det kan være lurt å helle frostvæske i sluk og vannlåser for å hindre lekkasjer.

– Jeg har sett bilder der vann har stått og spruta i kulda. Da ser vi istapper ut av døra og vinduet, sier Kristensen.

Rørleggerne hans reiser mye rundt på høsten og hjelper folk med å tømme vann fra rørene i gamle hytter.

ISBELAGT GULV: Slik så det ut i en hytte hvor det hadde vært vannlekkasje. Foto: Gjensidige Forsikring

Skaff deg en hyttevenn

I tillegg til å slå av vannet på hytta, blir folk oppfordra til å skaffe seg en hyttevenn denne vinteren.

– Dette kan være en hyttenabo, fastboende, eller en vaktmester som kan se til hytta, som kan måke snø og som raskt kan varsle ved innbrudd eller en vannskade, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Forsikring.

HJELP HVERANDRE: Sigmund Clementz i If Forsikring sier hytteeiere gjør lurt i å skaffe seg en hyttevenn som kan passe litt ekstra på under vintersesongen. Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

Han tror ikke det vil bli hytteforbud som det var sist vinter, men sier situasjonen raskt kan endre seg.

– Vi er inne i usikre tider, og koronasituasjonen gjør at ting kan bli litt uoversiktlige. For å være godt forberedt, er det derfor lurt å skaffe seg en hyttevenn.

Etter første halvår er nær 33.000 vannskader meldt inn fra private hus, leiligheter og hytter. Erstatningene er på 1,4 milliarder kroner.