Fastprisavtalar kombinert med dagens straumstøtteordning gjer at fleire nordmenn tener meir pengar, jo høgare spotprisen er.

I ulike Facebook-grupper blir folk inviterte til å lade bilen gratis hos naboen, noko begge partar faktisk tener på. Eigaren av ladaren tener meir, medan naboen brukar mindre straum.

Andre igjen «fyrer for kråkene» for å utnytte systemet.

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi forklarte smottholet på følgjande måte då NRK omtalte fenomenet i august:

– Regjeringa dekkjer 90 prosent av det som er over 70 øre. Då ser dei ikkje på straumavtalen til den enkelte, men heile området. Dei som har bunde straumen til ein fastpris, vil få pengar tilbake når straumen er så dyr, forklarte han.

Terje Hamre, Norsk Familieøkonomi. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Viktig at alle følgjer opp

Praksisen er ikkje forboden, men Olje- og energiminister Terje Aasland synest likevel det er ei ugrei haldning.

– Det er jo ikkje greitt å bevisst utnytte eit system. Avtalen er oppretta nettopp for at vi skal kunne redusere konsekvensane av ekstremt høge straumprisar, seier han.

Ordninga kom på plass kort tid etter at det vart danna ny regjering.

– Det var viktig for oss å raskt sørgje for at dei ekstremt høge straumprisane vart tekne ned, og at folk fekk reduserte straumkostnader. Det har den ordninga bidrege til. Då er det viktig at alle følgjer opp, og ikkje utnyttar systemet, meiner han.

Olje- og energidepartementet har gått gjennom talet på hushald som er knytt til fastprisavtalar.

– Det er veldig få. Skal vi følgje opp kvar enkelt, betyr det mykje ressursbruk for å handtere det. Vi har sagt at dette er ei ordning etablert med tillit til at folk brukar det på ein god måte. Det trur eg også at dei fleste faktisk gjer, seier statsråden.

Sjekk dagens straumprisar her:

Strømpris i dag Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Noen dager får man strømstøtte, og i de tilfellene vil prisen du betaler faktisk være mindre enn det vi viser i grafen. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Uten avgifter 1 kr 2 kr 3 kr 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 2,98 kr Billigst kl. 03 2,36 kr Dyrest kl. 10 3,49 kr

Stansa sal av fastprisavtalar

Energi Noreg organiserer brorparten av straumleverandørane i Noreg. Dei erfarer at det er ein liten del av straumkundane som har fastprisavtale. Dei har heller ikkje inntrykk av at dette er eit omfattande problem.

Prinsipielt vil dei åtvare folk mot å utnytte systemet på denne måten.

Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Noreg. Foto: Christel Nordhagen / Energi Norge

– Vi har Europas mest sjenerøse straumstøtteordning som kostar fellesskapet over 30 milliardar kroner i år. Misbruk av ordninga kan føre til at styresmaktene vel å stramme den inn, seier Aslak Øverås.

Selskapet Fjordkraft er ein av dei største straumleverandørane i bransjen.

Dei er kjende med at det finst ulike Facebook-grupper der det blir diskutert ulike løysingar, men selskapet har ikkje opplevd dette som eit problem.

I mars stansa dei sal av fastprisavtalar til privatkundar i Sør-Noreg, og har i dag relativt få privatkundar på slike avtalar.

Medviten straumsløsing har dei likevel lite til overs for.

– Vi er samde i at det er uheldig om nokon bevisst sløsar med straum for å tene pengar på ei statleg støtteordning, seier kommunikasjonsrådgivar Jon Eikeland.