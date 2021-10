«Squid game» endret leken i barnehagen

Tidligere har NRK meldt om at barn på barneskoler har latt leken bli inspirert av Netflix-serien «Squid Game».

Men nå har leken nådd barnehagen.

Forrige uke lekte de eldste barna i Gvarv læringsverkstedet barnehage leken «rødt og grønt lys». En lek de har lekt mange ganger før, lenge før Netflix-serien «Squid Game» kom på TV.

Men denne gangen hadde leken utviklet seg til det mer voldelige.

– De ble «drept» hvis de ikke gikk videre i leken, forteller styrer i Gvarv læringsverksted barnehage, Liv Fossheim.

GRIPE TIDLIG INN: Styrer ved Gvarv læringsverksted barnehage, Liv Fossheim, ønsker å ta grep tidlig for å unngå voldelig lek blant barna. Foto: privat

Populær serie

«Squid Game» er en sørkoreansk TV-serie. Den handler om mennesker som konkurrerer i kjente barneleker og kan vinne store pengesummer.

Alt med livet som innsats og mye vold. På Netflix har serien fått en aldersgrense på 16 år, men i hjemlandet har den 19-års aldersgrense.

Etter å ha blitt informert om leken, tok Fossheim dette opp med foreldre fra hver avdeling i barnehagen.

De ønsket å sende ut en tekstmelding til alle ansatte og foresatte i barnehagen med en oppfordring om å være oppmerksomme på denne serien.

De har også snakket med barna om dette.

– Vi er tett på barna ute, og vi ønsker å stoppe den type lek, sier hun.

Hun legger til at hun forstår at barna mener dette er harmløs lek og at de ikke forstår hva det går ut på.

TEKSTMELDING: Denne meldingen ble sendt ut til foresatte i barnehagen. Foto: Skjermdump

Veiled barna i leken

Kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark, Monica Undseth, mener det er viktig at de voksne er til stede når barna leker, slik at de kan veilede dem.

– Men denne gangen må vi nok ha et ekstra fokus på hvordan vi skal gå inn i leken og veilede videre.

VEILEDNING: Kontaktperson i barnehage i Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark, Monica Undseth, mener det er viktig at barnehageansatte og foreldre veileder barna i leken. Foto: privat

Likevel legger hun til at barn alltid har lekt og at dette er deres måte å uttrykke seg på.

Hun tror at barna kan ha fått tak i informasjonen om serien fra storesøsken eller foreldre.

Undseth har ikke hørt om flere liknende tilfeller der barnehager må gå ut med varsel til foreldre.

Ikke overrasket

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten, støtter Undseth i det å ta del i leken og å veilede barna.

Han har heller ikke hørt om liknende tilfeller der barnehager har sendt ut tekstmelding om dette, men er likevel ikke overrasket når NRK informerer om det.

– Fordi barn fanger opp ting og vil gjerne ta med seg dette inn i leken, og barns lek er en naturlig del å bearbeide inntrykkene de får.

Han mener det kan være lurt at foreldre stiller spørsmål til hvorfor barna leker det de gjør, og ikke koble det direkte til at barna har blitt eksponert for serien.

– Det å motivere til en positiv lek og omgivelsene til andre, er en stor og viktig oppgave for foreldrene.

Han mener også at foreldre burde vite om serien og forstå som voksen hva som ligger bak for å veilede leken.

Vil forebygge

Etter at tekstmeldingen ble sendt ut forrige fredag, har det ikke vært flere tilfeller av denne type lek i Gvarv læringsverkstedet barnehage.

Fossheim forteller at grunnen til at barnehagen har tatt grep, er for å forebygge videre voldelig lek.

– For vi ser at dette er en utvikling som kommer, avslutter hun.