«Nye» feierutinar skaper forvirring

Den siste tidas sprengkulde har ført til at mange fyrar meir enn vanleg.

Nokon har også teke i bruk peisar og vedomnar som dei vanlegvis ikkje nyttar.

Fleire har likevel bite seg merke i at det går lengre tid mellom kvar gong feiaren kjem på besøk.

Det er slett ikkje tilfeldig.

For nokre år sidan tredde den nye nasjonale forskrifta om brannførebygging i kraft. Der står det at kommunen er ansvarleg for at røykkanalar i fyringsanlegg blir feia ved behov.

Tidlegare var kravet frå styresmaktene at det skulle feiast minst éin gong kvart fjerde år.

Moderne omnar gir mindre sot

– Som på dei fleste område har det også skjedd ei utvikling når det gjeld fyringsanlegg. Dei aller fleste peis- og vedomnane er no såkalla reintbrennande omnar, seier Morten Meen Gallefos.

Brannsjef Morten Gallefos i Grenland brann og redning. Foto: Leif Dalen / NRK

Han er sjef for Grenland brann og redning.

Dei utfører jamleg tilsyn med fyringsanlegg i offentlege og private bygningar i grenlandskommunane.

– Reintbrennande omnar dannar på langt nær så mykje sot som gamle eldstader og det er derfor ikkje behov for like hyppig feiing som før, forklarer brannsjefen.

Gallefos har forståing for at ein del ikkje hugsar når feiaren sist var på besøk, men brannvesenet og kommunen har oversikt.

– Om du er redd for pipebrann eller ikkje kjenner deg trygg på at fyringsanlegget fungerer som det skal, er det berre å ringje oss, seier brannsjefen i Grenland.

DSB om feiing Ekspander/minimer faktaboks I 2021 økte pipebranner med 38 prosent sett opp mot perioden 2016–2020. Det var en markant økning og kan skyldes at det i 2021 var flere kuldeperioder i løpet av året, dyrere strøm og at vi som følge av korona oppholdt oss mer hjemme.

I forskriften om brannforebygging fra 2016 heter det at kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

DSB regulerer ikke hvordan, eller om kommunene, tar inn gebyr på sin plikt til å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. De fleste kommuner krever likevel inn gebyrer for dette. Noen kommuner krever inn per gang, mens de fleste kommunene krever inn gebyr årlig eller kvartalsvis.

En skorstein er bygget for kunne brukes og feiing og tilsyn med fyringsanlegget skal nettopp bidra til å påse at det er trygt å bruke det. Nye rentbrennende ildsteder og riktig fyring (med tørr ved og tilstrekkelig trekk), gjør at behovet for feiing har gått drastisk ned de senere årene. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Bereknar kor ofte det bør feiast

Men generelt sett er det altså såkalla behovsprøvd feiing som gjeld.

– Det betyr i praksis at me gjennomfører tilsyn der me kartlegg fyringsmønster, sjekkar sot i røykkanalar og bereknar kor ofte det bør feiast, seier Gallefos.

Han forklarer at etter tilsynet kan nokon eksempelvis få beskjed om at det vil bli feia kvart år, medan andre får eit intervall på feiing kvart fjerde år.

Feiarformann Trond Waskaas var nyleg på tilsyn i ein over 100 år gammal bustad på Grorud i Siljan.

Her sjekka han mellom anna sotmengda i røykrøyret som går frå omnen til pipa.

– Å fjerne sot i røykrøyret er elles noko ein kan gjera sjølv, til dømes ved hjelp av ein oppvaskbørste eller ein industristøvsugar, forklarer Waskaas.

Med ein spegel sjekkar Trond Waskaas sotmengda i pipa. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Feiar sjeldnare om vinteren

Han opnar også ei luke i botnen av pipa og bruker ein spegel for å kikke oppover i pipeløpet.

Luka i botnen av pipa er blant tinga som blir sjekka ved eit tilsyn. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

– For å få full oversikt kan det også vera nødvendig å gå opp på taket og sjå ned i pipa, men i vinterhalvåret er det sjeldan me går opp på tak for å feie, seier Waskaas.

Han viser mellom anna til interne HMS-reglar og seier at det meste av feiararbeidet blir gjennomført om våren og på hausten.

– Men om me på eit tilsyn kjem over ei pipe med mykje sot, er det fullt mogleg å setje opp ei feiing på kort varsel.