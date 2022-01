Et godt stykke inn i Telemark, i Fyresdal kommune, håper en storkunde av Oslofjord datasenter å utvinne Bitcoin.

Med lokalpolitikerne i ryggen har datasenteret etablert seg med det børsnoterte selskapet Arcane Crypto, og investert titalls millioner i datamaskiner. Sammen skal de i årene fremover grave etter det digitale gullet.

Men gravejobben ble svindyr i slutten av 2021. Strømregningen ble ifølge Oslofjord datasenter på rundt 2 millioner kroner i desember. Hos han ligger strømforbruket på 5 megawatt.

– Kundene slutter å tjene penger. For det går ikke med de strømprisene vi har hatt, mener administrerende direktør i Oslofjord datasenter, Åsmund Myhre.

Enkelte timer på døgnet har de slått av maskinene fordi det blir for dyrt å holde på.

– Det er en ekstremsituasjon som gjør at kundene enten tjener mindre eller taper penger. Og helt klart, de hadde ikke satset i Norge hadde de visst om dette, forteller Myhre og snakker om kundebasen, som også består av utenlandske firmaer han ikke vil gi navngi.

Ifølge Myhre betaler firmaet spotpriser som andre folk, og har ikke fått strømstøtte fra regjeringen.

Tror på kundeflukt

Myhre mener det er en reell redsel for at kunder flytter.

– Det kan bli aktuelt for kunder å flytte maskinene til USA og andre steder der det er billigere, skitnere energi. Det er trist. Tenker man litt helhetlig på miljøet, burde mesteparten av energien til datasentre ligger der det er ren energi. Og der er Norge på topp.

Han sier de nå ser på å etablere seg i Nord-Norge og bli «strømflyktninger», fordi strømmen er billigere der.

Åsmund Myhre forteller at de innimellom har slått av maskinene på grunn av høye strømpriser. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Vil det ikke løse en del hvis kundene kjøper fastpris på strøm?

– Det blir nok aktuelt for flere. Men hvis man sikrer pris nå, for det neste halvåret, kan det likevel bli dyrt å binde den. Jeg tviler vel på at regjeringen kommer med støtteordninger til datasentrene.

– Og til deg som utvinner Bitcoin?

– Den sitter nok enda lenger inne. Da hadde det blitt mye rabalder, sier Myhre og ler.

Kryptovaluta Ekspandér faktaboks Kryptovaluta er et desentralisert digitalt pengesystem.

Benytter seg av kryptografi for å sikre transaksjoner og kontroll over utvinning av nye valutaenheter.

Blokkjeden er teknologien bak kryptovaluta som gjør den sikker å bruke.

Når en transaksjon er bekreftet blir den en del av den sikre blokkjeden.

Personer som driver med utvinning bekrefter transaksjoner.

Utvinnerne blir belønnet med kryptovaluta for den jobben de gjør med bekreftelse av transaksjoner.

Avviser priskrise

Hos et av Norges største datasentre, Green Mountain, har de derimot ikke noen grunn til å krisemaksimere ennå. De har kunder innenfor sektorer som finans, helse og industri, og har flere store europeiske kunder. De rører ikke utvinning av Bitcoin-mining.

– Det kan være utfordrende med høye strømpriser, absolutt, men når vi jobber med kunder i London eller i Nederland, er strømprisene enda høyere der. Vi opplever det som konkurransedyktig, sier administrerende direktør Tor Kristian Gyland til NRK.

Også hos dem er det kundene som stort betaler strømmen. Og han mener lave strømpriser over tid og grønn energi, gjør at kunder fortsatt vil se på Norge som et sted å ha servere.

Han har likevel et stikk til norske myndigheter.

– Hvis vi sammenlikner oss med Danmark, produserer vi tre ganger så mye strøm. Det gir oss muligheten til å skape verdier i Norge, så vi skulle derimot gjerne tilbake til et normalt prisnivå, med vesentlig bedre priser sammenlignet med våre naboland, for å skape enda flere arbeidsplasser, sier Gyland.

Stortingspolitiker Terje Aasland (Ap) i Miljø- og energikomiteen mener de høye strømprisene gir grunn til bekymring. Men at det per nå ikke er aktuelt å gi datasenter-bransjen strømstøtte.

– Det er ikke mange andre steder i Europa det er billigere strøm enn i Norge. Prisene er viktig for å etablere industrivirksomhet som bidrar til økt sysselsetting og eksportinntekter. Regjeringens mål er å ha overskudd av kraft i Norge, hele tiden, sier Aasland til NRK.