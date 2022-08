Torsdag kveld oppdaget politiet at et tidligere russiskregistrert skip lå til havn på Slagentangen i Tønsberg.

Skipet «Dumankaya» har nå tyrkisk flagg, men seilte under russisk flagg tidligere i år.

Politiet anser derfor skipet som russisk.

I slutten av april stengte Norge havnene for russiske skip, som en del av sanksjonene mot russisk invasjon av Ukraina.

Flere norgesbesøk i sommer

Både sporingsdata fra marinetraffic.com og dokumenter NRK har fått tilgang til, viser at «Dumankaya» har hatt anløp ved norske havner tre ganger i juli.

Dette har skipet selv rapportert:

Mongstad fra 16. juli klokken 10.00 til 17. juli klokken 00.30.

Slagentangen fra 24. juli klokken 22.54 til 25. juli klokken 07.48.

Slagentangen 27. juli klokken 05.00 til 08.48.

Ifølge Marine Traffic seiler tankskipet «Dumankaya» under tyrkisk flagg, men det har registrert Murmansk som sin hjemhavn. Foto: Skjermdump fra Marine Traffic

Bekymret for russisk import

Esso Norge har tankanlegg på Slagentangen i Tønsberg, der skipet lå til havn da det ble bortvist av politiet torsdag.

– Vi reagerer sterkt på at et så stort og ressurssterkt selskap som Esso åpenbart har så liten kontroll, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

I og med at skipet tidligere var registrert som russisk, er han bekymret for at det kan ha importert russiske varer etter at regjeringa stengte Norges grenser for russisk varetransport.

– Vi vet at eksport av russiske produkter og russisk olje finansierer Putins krigføring i Ukraina. Det er derfor vi har sanksjoner på plass, sier Greenpeace-lederen.

Han er glad for at politiet var såpass årvåkne at de aksjonerte mot skipet.

– Ingen nye kontrakter om import

Esso Norge forklarer at de er kjent med at det er en pågående dialog mellom politiet og eieren av det tyrkiskregistrerte skipet «Dumankaya».

– Vi har tidligere informert om at Esso Norge ikke har inngått noen kontrakter om import fra Russland siden krigen i Ukraina startet, sier Anne Fougner, informasjonsdirektør i Esso Norge AS.

Hun sier at skipet er lastet med ikke-russisk biodrivstoff.

NRK har også vært i kontakt med Equinor Mongstad. Selskapet har ikke hatt anledning til å svare på spørsmål, men sier de vil komme tilbake med svar over helgen.

Skipet er fortsatt i nærheten

Politiet ser daglig på skip som kommer inn til norske havner. I den forbindelse ble de oppmerksomme på «Dumankaya» og startet et arbeid for å kartlegge den egentlige opprinnelsen.

Sør-Øst politidistrikt har kontaktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om saken. Dersom det blir aktuelt å etterforske, er det PST som gjør dette.

Selv om tankskipet ble bortvist fra Slagentangen i Tønsberg torsdag, lå det fortsatt langs kysten av Vestfold og Telemark fredag.

Årsaken er at rederiet har innsigelser på at de ble bortvist og venter nå på en avklaring, opplyser politiinspektør og leder for grensekontroll ved Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte til NRK.