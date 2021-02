Søndag ble det funnet en ampulle fra 2. verdenskrig på Husvik utenfor Tønsberg.

Slike ampuller kan inneholde giftstoffer og ble fjernet av mannskaper fra brannvesenet, ikledd verneutstyr.

VERNEUTSTYR: Da brannmannskaper fjernet en ampulle i Tønsberg søndag, brukte de verneutstyr. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Samtidig oppfordret politiet folk som finner slike ampuller om å ikke røre dem, men varsle politiet.

Det fikk Andreas Brandsvoll, leder av organisasjonen Plastpiratene til å reagere.

– Når vi rydder strender finner vi ofte slike ampuller, men jeg har ikke opplevd at politiet har kommet for å fjerne dem. De sier de ikke har ressurser til å rykke ut.

– Skremmende

Plastpiratene ble etablert i 2018 og bruker mye tid på å rydde strender for plastsøppel.

Brandvoll mener det er et paradoks at politiet ber folk kontakte dem om funn av ampuller, men ikke prioriterer å rykke ut når det skjer.

– At de ber oss om å håndtere farlig avfall fordi de ikke har ressurser selv, er skremmende.

SIKRET I PLASTFLASKE: Andreas Brandvoll med en ampulle som ble levert til politiet i en plastflaske. Foto: Privat

Han sier de har blitt bedt om å fjerne ampullene selv.

– Vi får beskjed om å putte dem i en plastflaske og levere dem til politiet. Det har vi gjort flere ganger, sier Brandvoll, som sier de har samme erfaring fra flere politidistrikt.

Anbefaler å varsle

Politidirektoratet sier til NRK at de anbefaler folk som finner slike ampuller om å merke stedet, og varsle nærmeste politimyndighet.

– Håndteringen av slike ampuller bør fortrinnsvis foretas av profesjonelle aktører, skriver Per Øyvind Haugen fra Beredskapsavdelingen i en epost.

Han sier også at politiet på generelt grunnlag skal informere om mulige faremomenter, slik at den som varsler ikke utsetter seg selv for fare.

Det er opp til det enkelte politidistrikt å vurdere og prioritere ressursene når slike situasjoner oppstår, opplyser han.

Skadelige kjemikalier

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) anbefaler på sin side at ampuller som dette håndteres av nødetatene.

– Vi har ikke lyst til at noen skal håndtere disse uten at de har fått råd om hvordan det bør gjøres, sier seniorforsker Janne Tønsager.

Deres råd til politiet er å plukke opp ampullene iført hansker, og putte dem på en tett beholder eller flaske.

– Verneutstyr i form av hansker holder dersom ampullene er hele, sier hun.

Ampullene er fra 2. verdenskrig og inneholder giftstoffer og ulike typer kjemikalier.

Flere av dem kan utgjøre en helserisiko ved innånding, svelging eller kontakt via hud og øyne.

Ampullene er laget av solid plast. Det skal mye til før de ødelegges, men man bør ikke ta i dem uten hansker.

Om de skal fjernes av andre enn politiet, kreves det riktig veiledning sier Tønsager til NRK.

– Det er opp til politiet å vurdere dette.

AMPULLE: En av mange ampuller Andreas Brandvoll har funnet når han rydder strender. Foto: Andreas Brandsvoll

Vil ikke røre ampullene

Plastpriatene finner årlig 10–15 ampuller på strender i Oslofjorden.

På strandryddedager har de ofte med mange barnefamilier.

– Da viser vi bilder av ampuller og advarer dem. Vi sier alltid at dersom noen finner ampuller må de ikke røre dem, sier Andreas Brandvoll.

Han har selv varslet politiet i flere distrikter om funn av ampuller, men har hver gang fått beskjed om å fjerne dem selv.

– Neste gang kommer jeg til å vente til politiet kommer, sier han.