– Det viser seg at det er mange som har et problem med hundeholdet sitt, sier daglig leder Kim Aino Nordbotten av hundeskolen Lydig i Tønsberg.

De siste fire-fem årene har hans hundeskole, Oslo hundeskole og Minipina hundekurs i Kongsberg sett en økning i antall henvendelser fra hundeeiere som vil ha hjelp til å håndtere hundens oppførsel.

Men ikke alle hundeeiere synes det er lett å ta kontakt.

Daglig leder Kim Aino Nordbotten i hundeskolen Lydig i Tønsberg tror hundeprogrammer på TV har bidratt til at folk ber om hjelp med hundens oppførsel. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Ikke noe å skamme seg over

Norbotten sier mange har sett for seg et idyllisk liv med hund og så har det ikke blitt slik.

– Noen er flaue fordi det har oppstått et problem de ikke har klart å ordne opp i, sier han.

– Mange er ganske såre. Det er fordi det er en tankegang i samfunnet vårt om at alt er eiers feil, sier daglig leder Cecilie Sæther Sjåstad av Minipina hundekurs i Hvittingfoss i Kongsberg kommune.

Hundeskolene er klare på at hundeeiere ikke skal føle skam over at de må ha hjelp med hundens oppførsel.

– Man må aldri glemme at hvert individ lever sitt liv. Derfor er det ikke noe å skamme seg over, sier daglig leder Jan Geir Marring i Oslo Hundeskole med 14 avdelinger rundt om i landet.

Jan Geir Marring i Oslo hundeskole mener økning i henvendelser har økt i takt med at det har blitt flere hunder. Foto: Oslo hundeskole

Problemer som folk vil endre på

Hunder som gjør utfall mot andre hunder eller mennesker når de går på tur, er et problem som går igjen.

Dessuten vil folk ha hjelp fordi hunden bjeffer eller få den til å komme på innkalling.

Flere henvender seg til Nordbotten fordi hunden biter eller de frykter at den skal gjøre det. Mange med hunder som er redde for mennesker, dyr eller lyder, tar også kontakt.

– Unektelig litt slitsomt

Anne Tjentland Sjulstad fra Lardal synes ikke det var flaut å be om hjelp med familiehunden Kruse (2 1/2 år). Siden det ikke var kurs på grunn av koronarestriksjoner, har de fått privattimer av Sjåstad til blant annet å lære hunden å finne ro inne.

– Kruse har alltid vært fin. Men han kunne fly rundt etter halen sin i en times tid og viste mye uro inne.

– Hvordan opplevde dere det?

– Det var unektelig litt slitsomt. For det skjedde ofte etter en lang dag på jobb eller etter en lang tur, og vi var litt rådville om hva vi skulle gjøre, sier Sjulstad.

Etter øvelser og tips klarer nå hunden til å roe seg på plassen sin i stua.

Familiehunden Kruse står på teppet sitt ved siden av Anne Tjentland Sjulstad. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Flere har fått hund

Marring og Nordbotten mener antall henvendelser har økt, fordi flere har fått seg hund.

I 2021 registrerte Norsk Kennel Klub 37 314 rasevalper mot 26 610 valper i 2017.

Sjåstad mener økningen i individuelle timer skyldes færre kurs i pandemien på grunn av restriksjoner. Hun tror også at noen har valgt en aktiv rase som ikke passer den livsstilen de har.

Redde hunder

Hun mener også at det blir avlet på redde hunder, som igjen fører til redde hunder. Det avviser Norsk Kennel Klub at gjelder for deres oppdrettere.

– De er lidenskapelig opptatt av å avle sunne og friske hunder etter rasens standard. Ingen hunder skal være aggressive eller utagerende, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Vataker Johansen.

Ber folk søke hjelp

Veterinær Aja Nafstad på Horten dyreklinikk og som også har egen praksis i Oslo, merker økning i spørsmål fra hundeeiere som har fått hund under pandemien.

Mange hundeeiere sliter med at hunden ikke kan være alene hjemme når tiden med hjemmekontor er over. En del hunder er også lite sosialiserte og utrygge med andre hunder og mennesker.

– Da råder vi folk til å gå på kurs eller ta kontakt med en hundetrener slik at de negative atferdsmønstrene kan brytes så fort som mulig, sier Nafstad.