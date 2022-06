I mars i år rygga Bjørn Olsen ut av gården sin for aller siste gang.

Da hadde han og kona Anne Torunn Berge bodd i eneboligen på Gulset i Skien i 35 år.

Det holdt for ekteparet i 60-åra.

Det som opprinnelig var konas idé om en enklere hverdag, ble raskt en realitet.

– Vi blir ikke yngre noen av oss. Vi hadde et altfor stort hus til to stykker, og det var mye vedlikehold. Vi stod mellom omfattende oppussing eller ny leilighet, sier de to.

Anne Torunn Berge og Bjørn Olsen bygde huset på Gulset i Skien i 1987. Foto: Joakim Maylove/Inbovi AS

– Dør mens de venter

Ekteparet fra Skien er tidlig ute med å flytte i leilighet sammenligna med andre.

I Porsgrunn, Bamble og Borgestad boligbyggelag (PBBL) ser de at kjøperne blir eldre og eldre.

– Vi har prosjekter hvor snittalderen er 74 år på de som flytter inn. Vi opplever i prosjektene at kjøperne dør underveis fordi de har venta for lenge, sier markedssjef Lars Christensen.

– Dette er jo en stor livsendring for mange. Er det ikke da lurt å tenke seg godt om?

– Jo, men dette handler ikke bare om flytting. Du rydder også opp i et helt liv, slik at barna dine slipper det.

– Bør gjøre barna sine en tjeneste

Christensen har et inntrykk av at mange eldre sier at de vil sette bort vedlikeholdet, men så ender det med at barn og barnebarn må trå til.

– De blir plaget med både gressklipping, maling og annet vedlikehold. Jeg tenker at eldre skal gjøre barna sine en tjeneste og ta flyttesteget mye raskere, sier han.

– Det er lett å mistenke at du sier dette for å selge mer?

– Ja, selvfølgelig. Men vi selger godt fra før.

Lars Christensen i det lokale boligbyggelaget i Telemark mener arvingene blir plaget når de eldre ikke ønsker å flytte i leilighet. Foto: PPBL

Færre av de eldste flytter

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin oversikt viser at det i 2011 var i overkant av 5300 personer i aldersgruppa 85-89 år som flytta i Norge.

Ti år senere var tallet sunket til 3350, altså to tusen færre registrerte flyttinger i samme aldersgruppe.

SSB har en oversikt over alle registrerte flyttinger i Norge mellom 2005 og 2021.

Den er også delt inn i aldersgrupper, og viser tydelige tendenser:

De over 80 har flyttet stadig mindre, spesielt de aller eldste .

. De i 70-årene har hatt ganske stabil mobilitet.

De yngste eldre (under 70 år) har flyttet stadig mer i perioden.

Problematisk over hele landet

Lars Christensen i PBBL får støtte av Eiendom Norge sentralt.

– Dette er en problematikk som vi har over hele landet, på litt forskjellige måter, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

Han peker på at det bor mange eldre i distriktene, men at det er få tilrettelagte leiligheter eller boliger de kan flytte inn i.

I byene er det mange leiligheter, men få av de har heis og gode fasiliteter. Hvis de først har det, er de veldig dyre.

– En viktig ting fremover kommer til å være å få opp andelen leiligheter som er egna for eldre. Får vi det, kommer flere eldre til å flytte, sier Lauridsen.

– Ny og merkelig situasjon

Ekteparet Berge Olsen er stolte når de viser frem sin splitter nye leilighet rett utenfor Skien sentrum.

I fjerde etasje i dette leilighetsbygget på Falkum i Skien bor ekteparet nå. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Likevel har det vært en prosess.

– Jeg har savnet huset innimellom, men det er mer lettvint nå. Det er en ny og merkelig situasjon, men det går bedre og bedre. Vi angrer ikke, sier Bjørn Olsen.

Datteren Maria (18) ble ikke tatt med i diskusjonen om flytting, men hun er glad for at det skjedde.

– Det er en liten lettelse. Når de forsvinner, er det mye mindre for broren min og meg å rydde opp i.

Familien Berge Olsen har det de trenger på 90 kvadrat, inkludert veranda. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Mener Norge har en lang vei å gå

Eva Lise Rosenvold (76) er leder i Skien pensjonistlag og medlem i Vestfold og Telemark eldreråd.

Hun flytta selv fra et stort hus til et mindre hus for tolv år siden.

– Eldre må være trygge der de bor og der har vi en lang vei å gå. Vi i pensjonistlaget er spesielt opptatt av velferdsteknologien. Kommunene må bli bedre på å tilrettelegge for den enkeltes behov.

Rosenvold sier hun er enig i at eldre bor for lenge i eneboliger.

– Eldre må innse at store, gamle boliger er uhensiktsmessig. I pensjonistlaget sier vi at folk skal begynne å planlegge for dette når de passerer 55 år.