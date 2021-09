– Plassen min på Stortinget har jo blitt skikkelig hausset opp, så det hadde vært veldig kjedelig om det ikke ble noe av nå, sier Lund.

I snart to døgn har han sett for seg sitt nye liv på Stortinget. Han har latt seg intervjue av aviser, snakket om sin nye tilværelse på TV, og uttalt at de aller rikeste burde skjelve i buksene.

Pakker ikke kofferten ennå

Men nå kan fremtiden til den unge politikeren fra Kragerø bli ganske annerledes. Klokka 19 onsdag mangler SV bare 91 stemmer på landsbasis for å få det siste utjevningsmandatet i Telemark.

Om SV får det, er Lund ute av dansen.

– Jeg skjønner dette systemet så vidt selv, men dette blir en hårfin margin. Jeg pakker ikke kofferten ennå, sier en tydelig nervøs Lund til NRK.

– Jeg prøver å sove, men blir ringt hele tiden.

Frp ut - venstre inn?

Dramaet om utjevningsmandatene er dermed ikke over.

Blir det et bytte i Telemark, kan det igjen føre til endringer i Nord-Trøndelag og Aust-Agder.

I Aust-Agder trodde alle at Marius Arion Jensen (Frp) hadde kapret plass på Agderbenken. Men nå kan hans utjevningsmandatet gå til Emma Lind (V).

Det springende punktet er om SV klarer å kapre de 91 stemmene ekstra nasjonalt.

– Det er en smule nervepirrende, sier Nilsen mens han venter i spenning.

Ifølge en oversikt over mandatberegningen fra Poll og Polls vil Jørn Langeland fra SV ta plassen til Rødts Tobias Drevland Lund om SV får 91 flere stemmer.

Tallknuseren og statsviter Svein Tore Marthinsen beskriver situasjonen slik på Twitter:

Finteller 120.000 stemmesedler

I Nordland fylkeskommunen telles stemmer nå for tredje gang, skriver VG. Kontrolltellingen av stemmer i Nordland valgdistrikt kan gi en dominoeffekt i hele landet.

Totalt skal over 120.000 stemmesedler fra 41 kommuner kontrolltelles.

En endring i et valgdistrikt vil føre til at utjevningsmandatene må beregnes på nytt i hele landet.