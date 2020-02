– Det er 50 gjester som er værfaste. Det er veldig mye snø og det er også mye vind. Det er ikke mulig å komme seg ut herfra, sier Håkon Aarthun, daglig leder ved Haukeliseter fjellstue.

Ved den ene inngangen til fjellstua landet det i natt over to meter snø, forteller han.

– Vi har nok med mat og varme på bruket, så det skal gå veldig fint, dette. Nå er det hyttekos med kakao og film, så vi kan ikke si noe på stemningen. Når de ser ut vinduet, skjønner de at ingen kan kjøre i dette været.

En av gjestene som er værfast er Line Elida Festvåg. Hun har siden fredag vært på tur i område i regi av Den Norske Turistforening.

– Vi har vært ute og sovet i telt, men vi kom akkurat tilbake i tide til Haukeliseter før det ble mye dårligere vær, sier hun.

Line Elida Festvåg og de andre fra DNT kom hjem fra tur i går. De hadde overnattet i telt fra lørdag til søndag. Foto: Line Elida Festvåg

Hun forteller om god stemning blant dem som sitter værfaste, men en kirurg fra Danmark skulle gjerne ha kommet seg hjem.

– Han skulle tilbake til Danmark for å operere hele uka, så han er veldig fortvila. Det er klart det får større konsekvenser for noen som her er, sier hun.

Trolig blir det ikke aktuelt for gjestene å reise før i morgen, litt utpå ettermiddagen når været ser bedre ut.

– Det er ikke vanlig at det er så mye vær her oppe, så lenge. Det er ofte stengt i en liten periode, men det er vel fem år siden jeg opplevde dette sist, sier Aarthun.

TOPP STEMNING: De værfaste gjestene bærer frem den norske hyttetradisjonen - et slag Monopol. Foto: Håkon Aarthun

Dette er Statens vegvesens oversikt over stengte veier i ettermiddag.