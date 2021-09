48-åringen har innrømmet at han lenge hadde avtalt med moren at hun skulle få hjelp med å avslutte livet.

I Telemark tingrett er mannen dømt til ett års fengselsstraff. Straffen er gjort betinget, med en prøvetid på to år, skriver Varden.

Sønnen risikerte i utgangspunktet fengsel i 8 til 21 år.

– Tilfreds

Mannen er ikke overrasket over at han ble kjent skyldig.

– Det var han fullt ut forberedt på, sier mannens forsvarer, Borgar Veiding til NRK.

Ifølge tiltalen hjalp sønnen moren sin med å finne fram tabletter i desember 2019. Senere på kvelden har han stoppet en hjelpepleier som kom på rutinekontroll.

48-åringen nektet straffskyld i tingretten, men han innrømmet å ha hjulpet henne. Han har også sagt at han forstod at dosen tabletter ville være dødelig.

– Det at han ikke erkjente straffskyld var fordi han følte at han ikke hadde gjort noe galt, hverken etisk eller moralsk. Men juridisk sett var vi klar over at det måtte bli ja på skyldspørsmålet ut ifra det han hadde forklart om hendelsesforløpet, sier Veiding.

Mannen er glad for at han slipper å sone straffen.

– Han er veldig tilfreds med at tingretten har hørt på han, og målt ut en så mild straff som mulig og gjort straffen betinget.