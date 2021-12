Etter en kraftig smitteøkning i kommunen, med blant annet 52 bekreftede tilfeller av omikronsmitte, har beredskapsledelsen besluttet flere lokale smitteverntiltak. Det opplyser Sandefjord kommune fredag formiddag.

Anbefaling om bruk av munnbind på alle innendørs offentlig steder i Sandefjord, er blant tiltakene. Også alle innendørs arrangementer med folk utenfra avlyses.

Lokale tiltak i Sandefjord Ekspandér faktaboks * Anbefaling om bruk av munnbind på alle innendørs offentlig steder i Sandefjord, innendørs på offentlige arrangementer, på kollektivtransport og i taxi. På steder med servering anbefaler vi bruk av munnbind når du beveger deg i lokalet. Vi anbefaler også munnbind ved levering og henting av barn i barnehage og SFO. * Barnehager og skoler skal fortsatt operere på grønt nivå etter trafikklysmodellen. Det gjøres individuelle vurderinger av risikonivå etter trafikklysmodellen. For uke 50 er Byskolen satt til gult nivå. * Det åpnes også for individuelle vurderinger av utvidede tiltak i form av begrensninger i åpningstider for barnehage og SFO og digital undervisning hjemme for de eldste skoleeleven (5.-10.) på skoler som er hardt rammet av smitte. *Alle innendørs arrangementer med folk utenfra avlyses. Du kan fortsatt besøke beboere/pasienter, men må bruke munnbind fra du kommer inn til du er inne på pasientrommet. * Alle som jobber i og besøker helse- og omsorgsinstitusjoner bør være ekstra oppmerksomme på viktigheten av å ha få nærkontakter. * Det vil bli gjort en lokal vurdering av å prioritere barnehage- og skoleansatte, helse- og akuttpersonell for tredje vaksinedose. Vurderingen vil gjøres både utfra kapasitet og hvilke prioriteringer kommunen har anledning til å gjøre i henhold til nasjonale retningslinjer.

Test- og smittesporingsaktiviteten vil prioriteres for øvrig i samsvar med FHIs råd. * Alle politiske møter resten av året, inkludert kommunestyremøte 16. desember, vil foregå digital Tiltakene gjelder fra fredag 10. desember og inntil videre. Kilde; Sandefjord kommune

– Det vi gjør nå, er først og fremst å ha en stor innsats rundt smittesporing og oppfølging av alle de smittede. I tillegg må vi sørge for at alle de som skal i karantene går i karantene, og det er store grupper. Det er det aller viktigste for å redusere faren for raskt spredning av omikron.

Det sier kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad.

Mange i karantene

Alle de 52 påviste omikrontilfellene er hentet fra tester som er tatt denne uka. Ifølge kommuneoverlegen er det lite sammenheng mellom tilfellene.

I tillegg er det meldt om 55 nye smittetilfeller det siste døgnet. Disse skal også screenes i dagene fremover, ifølge Augestad.

Omikron-smitte fører til lengre karantene for nærkontakter, uavhengig om man er fullvaksinert.

Alle husstandsmedlemmer og alle nærkontakter skal i karantene i hjemmet i syv dager. Man kan ikke teste seg ut av denne karantenetiden. Dette får store konsekvenser fordi vi den siste tida har vært mange sammen.

– Det er arbeidsplasser og skoler. Det er folk som har vært sammen i sosiale lag og det er foreninger. Da er det mange som må i en ukes karantene rundt hvert at disse tilfellene, sier Augestad.

Ved forrige runde med like strenge karanteneregler, fikk ikke karantenene så store konsekvenser, fordi vi hadde få nærkontakter, legger han til.

Augestad tror og håper at de tiltakene regjeringen innførte på tirsdag, fører til at folk har færre nærkontakter fremover. Og at det dermed vil bli enklere å få en oversikt over spredningen og nye tilfeller.

Totalt 65 personer har nå fått påvist omikron-varianten i Vestfold. I tillegg til tilfellene i Sandefjord er det påvist seks tilfeller i Tønsberg, fem i Holmestrand og to i Færder kommune. I tillegg er det mistanke om omikron-variant hos to til i Færder.

109 personer er smittet med omikron-varianten nasjonalt fredag formiddag. Sannsynligvis er det reelle tallet rundt 534.

I karantene

En av dem, som sitter i karantene er Charlotte Bollerud. Mannen hennes er isolert i kjelleren med påvist covid.

I tillegg er de to barna hjemme, hvor den ene går på Byskolen og den andre på Sandefjord videregående skole. To skoler med smitteutbrudd.

Men det er ingenting å si på humøret. Bollerud forteller om en snill svigermor, som handler for dem, samt at det også finnes andre løsninger for å få mat rett hjem på døra.

– Når vi er så heldige at vi får det her nå, så håper jeg at jula kan bli tilnærmet normal. Det er drømmen, sier hun.

KARANTENE: Charlotte Bollerud og familien sitter i karantene etter at mannen fikk påvist covid. Foto: Robert Hansen / NRK

Gult nivå

Sandefjord har innført gult nivå på Byskolen fra førstkommende mandag. I utgangspunktet vil tiltaket vare en uke.

Allerede tirsdag sendte rektor en melding til alle foresatte og forklarte situasjonen. På daværende tidspunkt var 30 elever og ansatte smittet, og for enkelte er det mistanke om omikron-varianten.

De andre skolene i kommunen er foreløpig på grønt nivå.

Kristin Flåtten, kommunalsjef for kunnskap, barn og unge i Sandefjord kommune, forteller at de står i en krevende situasjon grunnet karantenesetting og tiltak som gjør at ansatte må være hjemme.

– Vi har et høyt fravær på skolene både av elever og ansatte. Veldig mange skoler er berørt i en eller annen grad, sier Flåtten.

Hun forteller videre at skolene fremdeles er på grønt nivå, men at det gjøres individuelle vurderinger om det er forsvarlig å ha elevene på skolen eller om de skal får digital undervisning hjemme.

– Så har vi særskilt fokus på at vi har barnehagene åpne, kanskje med et begrenset åpningstilbud. Og også at vi har 1. til 4. klasse på skolen med tilbud der, så vi også verner om helsetjenestene våre.

Hun legger til at situasjonen er kjempekrevende for alle ansatte og lederne i skolene og barnehagene.

Det gjøres nå en lokal vurdering av å prioritere barnehage- og skoleansatte, helse- og akuttpersonell for tredje vaksinedose.

Vurderingen vil da gjøres både ut fra kapasitet og hvilke prioriteringer kommunen har anledning til å gjøre i henhold til nasjonale retningslinjer.

Mange voksne

Selv om mange skoler er rammet viser det seg, ifølge kommuneoverlegen, at det er ikke så mange av tilfellene som er knyttet til skole og barnehager. Augestad forteller at det er veldig mange omikrontilfeller blant voksne.

– Vi ser at smittespredningen har forgrening til blant annet julebord på Aker brygge og julebord på Norefjell, så vi har en ganske spredt smitta omikronbefolkning.

– Hvor alvorlig er det at smitten er knyttet til flere steder?

– Det hadde vært veldig mye enklere om vi kun hadde én gruppe i et miljø. Da kunne vi gjort mye mer for å begrense spredningen.

Han sier videre at dette er et tegn på at omikron sannsynligvis er til stede mange steder i samfunnet. I tillegg opplever kommunen at mange nå smittes på måter de ikke har sett før. Det tyder på at omikron-varianten er mer smittsom.

Lange køer

Tidligere fredag formiddag var det lang kø ved teststasjonen i Sandefjord. Helen Lillelien var blant de som skulle teste seg, men hun er ikke veldig bekymret for omikronsmitte.

– Jeg vet at myndighetene følger med hele tiden. Og om det skulle vise seg at omikron er veldig mye farligere enn delta, så hadde de satt inn enda strengere tiltak.

TESTES: Helen Lillelien testet seg ved teststasjonen i Sandefjord fredag formiddag. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Selv har hun mulighet for hjemmekontor og holder seg mest hjemme.

– Hva tenker du om at det kan komme enda strengere lokale tiltak i dag?

– Hvis det er det som må til, så er det det som må til. Så tror jeg vel egentlig at vi alle sammen skal igjennom dette her. Men med vaksinen så tenker jeg at vi hvert fall beskytter oss mot å bli alvorlig syke, og det er det viktigste, sier Lillelien.

Kommunen oppfordrer folk som skal teste seg å møte opp til oppsatt tidspunkt for å hindre lange køer som fort kan oppstå om mange kommer tidligere enn de har time.