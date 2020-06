400 pilotstudenter kan bli satt på bakken

– Vi synes det er urasjonelt at permitteringen av fem til ti flygeledere skal medføre at rundt 110 ansatte hos oss må permitteres og 400 studenter må sendes hjem til en uviss fremtid, sier daglig leder i Pilot Flight Academy Frode Granlund.

RAMMES: Daglig leder ved Pilot Flight Academy, Frode Granlund håper samferdselsministeren tar grep. Foto: Anne Lognvik / NRK

På grunn av koronaviruset har allerede Pilot Flight Academy mistet skoleflygingen denne våren. Dersom studentene ikke kommer seg i lufta nå, vil de ikke kunne ta igjen det tapte i vinterhalvåret, ettersom skoleflyging i Norge i all hovedsak gjøres i sommerhalvåret.

– Må vi stenge igjen nå vil det bety mer utgifter og ytterligere forsinkelser i studieløpet. Og det er veldig kostbart å starte opp igjen, sier Granlund.

Redusert bestilling

Avinor, som drifter kontrolltårnet på Torp, har fått det de kaller redusert bestilling fra flyplassen.

– Det gjør vi er nødt til å permittere om lag halvparten av våre flygeledere. Dette betyr at vårt tilbud reduseres betraktelig, sier Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor.

I et brev til Samferdselsdepartementet ber Granlund statsråd Knut Arild Hareide sørge for at disse flygelederne likevel holdes i jobb.

Det er totalt tre pilotskoler på Torp som vil rammes.

Store konsekvenser for studentene

Torolf Kamrud (27) fra Valdres er blant studentene som rammes.

– Vi er 400 studenter som har tatt opp en million kroner i lån for å ta denne utdanningen. Nå må vi kanskje stenge igjen og nok en gang miste verdifull flytid.

KLASSEREPRESENTANT: Torolf Kamrud håper inderlig at de får fortsette å fly. De har endelig kommet i gang igjen etter å ha vært hindret av koronaviruset. Foto: Privat

– Det er kjipt å gå rundt i uvisshet og ikke vite når vi kan bli ferdig, sier Kamrud.

Han håper studentene slipper økte kostnader til selve studiet, men påpeker at bo- og levekostnadene fortsatt løper.

– Vi får en sum med penger, og når den drar ut i tid er det ikke gitt at man får mer av staten og lånekassen.

Må ha avklaring før helgen

– Vi så da koronaviruset kom at det gikk fort å stenge ned virksomheten vår, men når vi skal starte opp, hente inn mennesker fra nær og fjern, så tar det lang tid, sier Frode Granlund.

Derfor ber han staten gå inn og dekke kostnaden det er å holde tårnet åpen for skoleflyging.

– Vi tenker at det er en liten kostnad for staten å dekke kostnaden av lønn kontra dagpenger for disse flygelederne. Da sørger man samtidig for å holde mellom 600 og 700 personer i jobb og studier, sier Granlund.

– Er det aktuelt for pilotskolen å betale flygelederne selv?

– Vi betaler allerede en god del for å dekke kostnader, men vi også lider under nedstengningen som har vært. Vi er ikke i noen posisjon til å dette alene, svarer Granlund.

Samferdselsdepartement skriver i en e-post til NRK at de skal svare på henvendelsen fra Pilot Flight Academy og spørsmål fra Stortinget før de kommenterer saken i media.