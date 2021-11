Smidsrød helsehus er Færder kommunes rehabiliteringssenter med 72 plasser.

Siden 2018 har elleve terapeuter sluttet. Fire av seks terapeuter sa opp på elleve måneder i fjor. Ingen ønsker stå fram, men alle NRK har snakket med sier det samme.

De forteller at ledelsen ikke lar terapeutene samarbeide eller dekke opp for hverandre. Terapeutene mener at helsehuset er dårlig organisert og underbemannet. Flere mener også at tilbudet til pasientene har vært uforsvarlig.

Ledelsen kjenner seg ikke igjen

Virksomhetsdirektør for helse i Færder kommune, Anita Archer, sier til NRK at det stemmer at det er flere fysio- og ergoterapeuter som har sluttet over tid. Hun er også tidligere leder av helsehuset.

LEDER: Virksomhetsdirektør for Helse i Færder kommune, Anita Archer kjenner forholdene ved Smidsrød Helsehus godt. Hun var leder for institusjonen i flere år før hun ble virksomhetsdirektør i kommunen. Foto: Foto / Færder kommune

Hun sier at noen av disse har ønsket nye utfordringer og arbeidsoppgaver, og andre har ønsket å starte på ny utdanning. Hun legger til at Smidsrød helsehus er en stor arbeidsplass, og det er naturlig at det til enhver tid er noen som ønsker endringer.

Det NRK vet, er at nesten alle elleve som har sluttet har gått til vikariater eller små stillinger i andre kommuner. Enkelte har også sluttet uten å ha ny jobb å gå til.

– Sterkt kritikkverdig

Helsehuset har flere avdelinger. Det er fysio-og ergoterapeuter ansatt i de ulike avdelingene. Terapeutene jobber i team med sykepleiere, leger og helsefagarbeidere i avdelingen de er ansatt.

I 2019 hadde helsehuset ansvar for totalt 1024 pasienter. Med seks ergo- og fysioterapeuter ansatt mener yrkesgruppen at de må få diskutere fag med andre terapeuter for å gi best mulig behandling.

Det får de ikke lov til, mener de.

– Slike holdninger fra ledelsen er sterkt kritikkverdig og ødeleggende for arbeidsmiljøet, sier en NRK har snakket med.

– Det stemmer ikke, sier ledelsen i Færder kommune.

Archer forteller at det siste året har vært preget av koronapandemien, og at det har vært klare anbefalinger om at man ikke skal samle ansatte på tvers av avdelinger når det ikke er nødvendig.

– Under ordinære omstendigheter har gruppen vært samlet til lunsj daglig.

Ifølge Archer har det også vært gjennomført fagmøter jevnlig, og internundervisning ukentlig, med varierte og relevante temaer, hvor alle de ansatte kan delta.

– Jeg tenker derfor at det under normale omstendigheter er flere muligheter for samarbeid og faglig utvikling, sier hun.

Terapeuter sier de har stor forståelse og respekt for at smittevernreglene må holdes, men mener at dette var et problem lenge før pandemien.

Langvarig konflikt

Helsehuset åpnet i 2013. Ledelsen i kommunen ønsket å tenke nytt og ville at ergo- og fysioterapeuter skulle jobbe i turnus slik som sykepleierne.

Ergo- og fysioterapeutene syntes det var en dårlig idé. De er utdannet til å drive rehabilitering og opptrening. De mente at få pasienter er klare for trening for eksempel på en søndag kveld.

De fryktet at spesialkompetansen de har, ville koke bort i matservering og annet pleiearbeid, hvis de også skulle gå i turnus.

Sammen med en advokat kom de fram til en løsning. Nå jobber de hver tredje eller hver sjette helg.

– Denne måten å organisere tjenesten på er et bevisst valg, men en måte å organisere på som fysio – og ergoterapeutene ikke alltid har vært enige i, sier Archer.

Hun sier at helsehuset har organisert tjenesten på denne måten siden oppstart, og at antall forløp viser at organiseringen er til det beste for pasientene.

Sier det ikke blir satt inn vikar

Det er flere ting de tidligere ansatte reagerer på.

Når terapeutene jobber helger, har de krav på turnusfri. På de dagene terapeuten er borte i ukedager blir det ikke satt inn vikar, ifølge en av dem.

En annen forteller at det kan gå uker og måneder uten vikarer hvis noen er syke. Hun mener det har hendt at slagpasienter ikke har fått noen form for behandling på tre uker.

Archer synes det er vanskelig si noe om denne påstanden.

– Generelt kan jeg si at pasienter som nylig er rammet av hjerneslag, er en prioritert pasientgruppe, og at det er fysio- og ergoterapeutene som basert på faglige vurderinger prioriterer egen pasientbehandling i avdeling.

Archer sier at det jobbes kontinuerlig med å skaffe vikarer, men at det kan det være vanskelig å skaffe for korte fravær.

Måtte forholde seg til flere forskjellige

På grunn av stor utskiftning de siste årene måtte en pasient under rehabilitering forholde seg til sju ulike ergoterapeuter på 12 måneder. Dette ble også meldt inn som avvik til kommunen.

Archer sier at Smidsrød helsehus inntil nylig har hatt kun én avdeling til pasienter med langtidsvedtak. Denne avdelingen samarbeider godt om ergoterapitilbudet med en annen avdeling på helsehuset. Disse to avdelingene har hatt et stabilt ergoterapitilbud over lang tid, mener hun.

Uvanlig at så mange slutter

– Detter er trist, sier regionstillitsvalgt i Fysioterpeutforbundet, Sissel Hovland. Regionen består av Agder, Vestfold og Telemark, Buskerud-delen av Viken og Innlandet.

Hun har hørt om forholdene på Smidsrød Helsehus siden hun ble valgt i 2018.

TILLITSVALGT: Sissel Hovland mener det er uvanlig høyt gjennomtrekk av terapeuter ved Smidsrød Helsehus. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Fysioterapeuter trives som regel veldig godt jobbene sine. Det ser jeg gjennom jobben som tillitsvalgt i alle kommunene i regionen.

– De er vanligvis i jobbene sine i mange år. Vi ser det gjennom at det er godt arbeidsmiljø, at vi har godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen, noe som er veldig viktig for tjenesten vår og forbundet.

Med stor utskifting uteblir kontinuiteten for pasientene, mener hun. Hovland påpeker at de ulike yrkesgruppene innad på huset må kjenne hverandre godt for å gi best mulig behandling, og det mener hun blir borte med stort gjennomtrekk.