Han er bare 16 år, men svært fokusert og uredd. Neste sommer skal Emil Starup Jensen bli den yngste som har flydd alene over Atlanterhavet.

– Ja, jeg har bestemt meg. Det er ingen vei tilbake. Hvis da ikke koronaen eller andre ytre ting stopper meg, sier 16-åringen fra Sandefjord.

– Alt er mulig

Jensen holder nå på å ta flysertifikatet, og har fått 75.000 kroner i støtte fra Solofondet til sine luftige planer.

– Jeg vil vise for ungdom at alt er mulig, bare man går skikkelig inn for noe.

Den yngste som har flydd solo over Atlanterhavet, er en amerikaner som var 18 år og fire måneder. Neste sommer vil Emil være 17 år og tre måneder.

– Faktisk vil jeg klare å slå rekorden, selv om jeg må utsette det enda et år. Men jo tidligere jeg kommer i luften, jo vanskeligere blir det for andre å slå den, så jeg vil fly neste år.

LIKER Å MEKKE: I 2015 kjøpte Emil et mikrofly, som han nå holder på å mekke på. Han er en kløpper på å fikse ulike motorer. Foto: Robert Hansen / NRK

Stolt, men bekymret

Moren hans er stolt, men bekymret, over sønnens planer.

– Jeg hadde håpet at han fant noen andre og mer ufarlige hobbyer. Men nå som han har bestemt seg, må jeg bare være støttende og heie på ham, sier Petra Jensen.

16-åringens store forbilder er de gamle norske polfarerne Nansen og Amundsen.

– Jeg gjør ikke dette bare for meg selv. Jeg gjør det også for Norge. Det er viktig at vi viser verden at vi fortsatt kan utføre store bragder og komme i historiebøkene.

Turen vil starte på østkysten av USA. Han vil mellomlande i Canada, Grønland og Island før han setter hjulene på norsk jord et sted på Vestlandet.

Hver flyvning vil ta fire til seks timer, mye over åpent vann.

– Er du ikke redd?

– Nei, jeg er faktisk ikke det. Bare fokusert på oppdraget.

.

FLYET: 16-åringen skal leie en Cessna til soloturen over Atlanterhavet. Det vil likne på dette skoleflyet som han trener i på Jarlsberg utenfor Tønsberg. Foto: Robert Hansen / NRK

Må krysse to ganger

Sandefjordsgutten har vært interessert i motor og fly siden han var liten. Hjemme i garasjen står et lite mikrofly som han mekker på.

– Jeg skjønner alt det tekniske, og det gir meg større trygghet.

Målet nå er å bli ferdig med flysertifikatet, før han må ta fatt på mye papirarbeid.

Flyet han skal leie til turen, må han ta med fra Norge. Det er ikke mulig å leie det i USA, på grunn av strengt regelverk.

Dermed må han faktisk krysse Atlanteren to ganger.

– På vei til USA kan jeg ha med en passasjer. Så hvis noen tøffinger vil sitte på, så får de ta kontakt, smiler Emil lurt.

Det blir i hvert fall ikke mamma.

– Å nei! Jeg tør nesten ikke ta vanlig rutefly en gang, sier hun.