Nylig fikk 15 elever fra Presterød ungdomsskole hodepine, oppkast og synsforstyrrelser etter å ha overnattet på DNT-hytta ved Trollsvann i Larvik.

– Vi vet ikke hva som står bak per nå, men symptomene kan være forenlig med kullosforgiftning, sier Per Kristian Opheim, kommuneoverlege i Tønsberg.

To elever ble sendt til sykehus og fikk oksygen, men har blitt skrevet ut.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

– Vi har ikke funnet forhøyet kullosverdi i blodet til elevene. Det kan ha sammenheng med at det har gått tid fra eksponering til at de ble undersøkt, sier Opheim.

Fredag skal brannvesenet undersøke et aggregat som kan være årsaken til forgiftningen.

Elever tilbake på skolen

Rektor Steinar Strand Jensen på Presterød er lykkelig for at ingen elever ble alvorlig skadet.

– Det er en alvorlig sak. Vi tenker på bekymrede foreldre og elever. I dag er de fleste tilbake på skolen, og det er vi veldig glade for, sier Jensen.

Han sier det er utleiers ansvar å holde hytta i orden, og håper skolen snart får svar på hva som har skjedd.

– Vi har hatt langt leieforhold med DNT i mange år og har gode erfaringer med det. Nå gjenstår det å se om aggregat er årsaken, sier rektoren.

Lei seg

Aggregatet ble brukt om natten, noe DNT fraråder, ifølge VG.

Det har ikke lyktes NRK i å få tak i Eivind Kjølsrud i DNT Tønsberg og omegn. Men til avisa sier han at det er tydelig merket at aggregatet ikke skal brukes om natten.

– Vi mener at det er rimelig klart at det ikke skal brukes om natten, men vi skal gå igjennom rutinene våre og hvordan dette er merket. Hvis det ikke er tydelig nok, så skal vi sørge for at det blir tydelig, sier han til VG. Han sier også at de er lei seg for hendelsen som har skjedd.