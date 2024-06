Fører av gokarten var en 15 år gammel gutt, som ble erklært omkommet av lege på stedet.

Pårørende er varslet.

Ulykken skjedde klokka 18 på gokartbanen i Andebu i Sandefjord. To timer senere opplyser politiet at gutten ble erklært død.

Løpet var et stort barnearrangement med over 200 deltakere og over 1.000 tilskuere.

Løpet og all videre kjøring ble stoppet da ulykken inntraff.

AVLYST: Arrangementet ble avlyst etter ulykken. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fordi vegtrafikkloven også gjelder her, jobber politiet med taktiske og tekniske etterforskningsskritt på åstedet.

Ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch sier kriseteamet er koblet på og at de har snakket med Tønsberg om bistand dersom det trengs.

– Jeg synes dette er tragisk og jeg tenker på de nærmeste og på alle som var til stede. Det er brutalt å være vitne til noe slikt, sier han.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker dødsfallet lørdag kveld. Foto: Geir Eriksen / NTB

Norges Bilsportforbund skriver i en uttalelse at:

– Den forulykkede pådro seg omfattende indre skader, og til tross for iherdig innsats av helsepersonell som var på plass ved den forulykkede få sekunder etter hendelsen, sto ikke livet til å redde.

Generalsekretær i Norges bilsportforbund. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Dette er en fryktelig tung dag for Norsk Bilsport, sier generalsekretær Hallgeir Raknerud i Norges Bilsportforbund i samme melding.

Til NRK sier han at de i samarbeid med politiet vil vurdere om de kan gjøre noe annerledes for å forhinde ulykker i framtida.

Alle som kjører konkurranser har vært gjennom obligatorisk trening – både teorietisk og praktisk.