13-åring siktet etter brann i Skien

Torsdag for snart en uke siden brant det kraftig i et legesenter i bydelen Gulset, like utenfor Skien sentrum.

Brannen kunne ses over store deler av byen. Vitner observerte brann i en søppelkasse på utsiden av bygningen før brannen startet.

Har video fra hendelsen

En 13 år gammel jente er nå siktet for grovt skadeverk etter brannen, opplyser politiet i en pressemelding.

En rekke vitneavhør, spor på jentas mobiltelefon og tekniske bevis har ført politiet til siktelsen.

– Det gjør at vi kan knytte den 13 år gamle jenta til det grove skadeverket som førte til brannen, sier politiadvokat Julie Marie Sandvik til NRK.

Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Julie Marie Sandvik. Foto: Håkon Lie / NRK

13-åringen er ikke formelt avhørt som siktet. Politiet vet derfor ikke hvordan hun stiller seg til siktelsen.

– Vi har informasjon som tyder på at den 13 år gamle jenta var alene på gjerningstidspunktet den 17.november i form av video av hendelsesforløpet, sier Sandvik.

Jenta knyttes også til skadeverk i bydelen 19. og 20. november, hvor hun skal ha vært sammen med en annen 13 år gammel jente.

Den siktede 13- åringen blir fulgt opp av barnevernet og andre instanser. Det er ikke oppnevnt forsvarer for jenta ennå.

– Det har vi heller ikke tenkt er nødvendig fordi hun ikke ønsker å avhøres, sier Sandvik.

Ingen sammenheng

Etter flere mistenkelige branner i byen gikk Skien kommune ut med en advarsel til sine innbyggere.

Advarslene fra brannvesenet har blitt en snakkis i nærmiljøet.

– Det er skummelt når det blir så nært, sa Linda Barth Skau til NRK før helgen. Hun er leder ved det lokale kjøpesenteret.

Det er ikke grunn til å tro at disse brannene har sammenheng med øvrige branner i Skien sentrum den siste tiden, opplyser politiet.