115 Torp-passasjerer slapp karantenehotell

Fylkesberedskapssjef i Vestfold og Telemark, Jan Helge Kaiser, bekrefter at passasjerer ble sendt hjem med pålegg om hjemmekarantene i helga.

– Det kom mange flere enn det vi og kommunene hadde kapasitet til, sier Kaiser til NRK.

Det var Sandefjords Blad som først skrev at 95 personer ikke fikk plass fredag. Søndag skjedde det samme igjen.

– Da var det ytterligere 20 som ble sendt i hjemmekarantene. Vi jobber for å få opp kapasiteten, og i løpet av uka vil den økes. Det er en tung og vrien oppgave, sier Kaiser.

– Svært uheldig

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, er ikke særlig fornøyd med det som skjedde på Torp i helga.

– Det er svært uheldig at en slik situasjon oppstår. Det er Statsforvalteren som har ansvar for at det er tilstrekkelig kapasitet.

Sandefjordordføreren mener det er alvorlig at folk blir sendt hjem istedenfor på karantenehotell. Foto: Hege Therese Holtung

Gleditsch sier at de flere ganger har sagt ifra til Statsforvalteren om at de trenger mer hjelp fra kommunene rundt.

– Vi har ikke samme kontrollen når folk blir sendt hjem. Vi vet at folk tidligere ikke har overholdt karantenereglene.

Mange kom på kort varsel

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser sier det kan være flere forklaringer til at det kom så mange passasjerer til Torp i helga.

– Endringer i innreisereglene gjorde kanskje at flere bestilte fly til Norge på kort varsel.

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser i Vestfold og Telemark. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Hvordan blir de i hjemmekarantene fulgt opp?

– De blir fulgt opp på samme måte som andre i karantene, med testing og informasjon.

Stort trykk flere steder

Vestfold og Telemark er ikke eneste fylket som har trøbbel med å huse alle innreisende fra utlandet.

Statsforvalteren i Oslo og Viken melder at hotellene som er i bruk til karantene, nærmer seg maksimalt belegg.

Tirsdag morgen var det et eget møte om kapasiteten, der det kom fram at det er behov for 800 nye plasser i uka.

– Vi har hatt for liten kapasitet, så det jobbes intenst med å øke antallet plasser, sier Geir Henning Hollup, fagleder beredskap hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det samme melder Rogaland, som forteller om stort trykk den siste tiden.