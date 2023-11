11 år gamle gutter truet med kniv og ranet – politiet ber om tips

– Vi fikk en telefon fra en ansatt i svømmehallen som fortalte at det var to gutter der som var veldig redde, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørch.

Guttene skulle til svømmehallen for å bade, men de ble stoppet på veien. De ble truet med kniv og ranet for et mindre beløp.

– Den ene av de to forsøkte å løpe fra stedet, men ble lagt i bakken av en av gjerningsmennene, sier Mørch.

Så løp guttene inn i svømmehallen. De var usikre om de turte å ringe politiet, og derfor tok det 30–40 minutter før politiet fikk beskjed.

Har kommet seg unna

Gjerningsmennene skal være to tenåringsgutter ifølge politiet. De har kommet seg unna, og politiet har ikke fått kontakt med dem.

– Vi vet jo ikke hvem de er, men vi etterforsker saken videre.

De to guttene er nå tatt hånd om av foreldrene sine.

– Vi ønsker tips på telefon 02800 om noen har sett noe, sier operasjonslederen.

Politiet ønsker tips om hendelsen som skjedde torsdag ettermiddag. Foto: Philip Hofgaard

– Følg opp ungene

Operasjonslederen har et godt råd å komme med til bekymrede foreldre.

– Følg opp ungene deres. Om dere slipper ungene løs i byen alene, så følg med på dem.

Hun skjønner at det ikke alltid er like lett å følge opp.

– Jeg mener foreldre bør være litt nøye med å følge med, men skjønner at det ikke alltid er like enkelt.