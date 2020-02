«Gratulerer deg med å bli mamma. Jeg håper du og din lille baby skal ha det bra»

Slik lyder en av mange hilsener folk har skrevet, sammen med klær og utstyr. Camilla Kristiansen har via Facebook startet en innsamlingsaksjon for å få inn brukte babyklær.

I åtte år har hun drevet med gjenbruk og bytte på Facebook via gruppen hennes Needy. Hun har lenge ønsket å sette sammen gratis babypakker til foreldre som kunne trenge hjelp økonomisk. Etter en forespørsel fra en i helsevesenet i Porsgrunn kommune, fikk hun bekreftet at det var behov for dette og satte i gang.

Vedkommende spurte nemlig om hun hadde mulighet til å sette sammen en slik pakke for to nybakte foreldre som trengte litt ekstra hjelp.

– Jeg ligger nok veldig mye våken om natta og tenker på hva slags forskjell jeg kan gjøre. Men alle kan gjøre en forskjell, sier Kristiansen.

Hun blir rørt når hun ser alle klærne og hilsener fra folk.

– Det gjør det verdt å holde på med, sier hun.

HILSEN: En av mange hilsener til nybakte foreldre. Foto: Pernille Andrea Aubert Gilje / NRK

Gis til jordmødre

– Jeg har jobbet meg opp en ganske stor brukermasse på Facebook og det er en kjempefordel i dette. Det har ikke vært en ting jeg ikke har greid å «gribbe til meg» fra folk, forteller Kristiansen.

Pakkene inneholder barneklær, brystpumper, smokker og tåteflasker. Akkurat nå setter hun sammen 100 pakker; 50 til gutter og 50 til jenter. De første ble utlevert på mandag.

Babypakkene leveres til jordmødre, som gir pakkene videre til nybakte foreldre.

Janne Grønli fra Porsgrunn er en av dem som har kommet og levert på døra til Kristiansen.

– Jeg vil hjelpe Camilla for at hun kan hjelpe andre. Hun har vist før at hun virkelig har levert til de som trenger det, sier hun.

BIDRAR: Janne Grønli kommer på døra med ting hun vil gi bort til Camilla Kristiansen. Foto: Pernille Andrea Aubert Gilje / NRK

Skryter av jobben

Det finnes ingen offentlig fattigdoms-statistikk i Norge, men en oversikt over lavinntektsfamilier.

Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier fortsetter å øke i 264 av landets kommuner. Det viser tall fra i sommer fra Barne-, unge- og familiedirektoratet.

Men bare i Porsgrunn kommune antar man at det er 750–800 som lever under EUs fattigdomsgrense, ifølge jordmor i kommunen, Marthe Tobiasson. Hun skryter av initiativet til Kristiansen.

– Fattigdom i Norge handler ikke om mat eller å ha tak over hodet. Det handler om å ha et økonomisk handlingsrom for å leve et liv og kunne delta i samfunnet. Det å motta sånne klespakker frigjør midler som man kan bruke på andre ting, sier hun.