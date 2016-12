Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

25 og hekta på 50 HOLMESTRAND/OSLO (NRK): Jenny Ness har blitt inspirert av bestemoren og elsker å kle seg i klær fra 50-tallet. Selv om det til tider koster å ha en annen stil.

Hun kunne ha sovet bedre. Det er ikke behagelig å få en tidsriktig 50-talls sveis med volum og krøller som varer. Man må jo nå som da lide for skjønnheten.

– I natt hadde jeg en klype som gnagde inn i hodet hver gang jeg lå på den ene siden. Men jeg sovnet til slutt.

Hårklyper er vonde å sove med, men nødvendig for å få riktige 50-talls krøller. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Bestemor hadde gamle klær, vesker, sko og sofaer som hun hadde tatt med fra USA

Et hode med klyper

Nå etter 13 timer kan hårnett og hårklyper tas av.

– Det er alltid spennende å ta krøllene ut og se hvordan de legger seg.

Hun sprayer håret, grer igjennom krøllene og setter dem opp. Foran speilet sminker hun huden blek og leppene røde. Nå har 25-åringen blitt til en 50-tallskvinne med lyseblå skjorte med hvite og beige mønster og bukse med høyt liv.

Krøllene må sprayes, gres og danderes. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

50-tallsforvandlingen gjør hun ofte. Siden hun var 11–12 år har hun elsket det klassiske og elegante 50-tallet; fargene, kjoler og skjørt med midje, krøller i håret, jazz som svinger og den enkle, stramme stilen 50-tallet hadde i interiør og møbler.

– Jeg har aldri funnet min stil i dagens motebilde, sier Jenny.

Bestemors skatter

Hun blir heller inspirert av gamle fotografier fra bestemors bryllupsreise i USA på 50- tallet enn fra dagens moteblader som Costume og Vogue for å finne ut hvordan hun skal pynte seg. Bestemorens garderobe har vært en viktig inspirator til Jennys stil.

– Bestemor hadde gamle klær, vesker, sko og sofaer som hun hadde tatt med fra USA, og som jeg falt pladask for. Når er dette fra? spurte jeg. Fra 50-tallet, svarte hun. Da begynte den romansen, sier Jenny.

Bestemorens stil i New York på 50-tallet har inspirert Jenny. Foto: Privat

Det er så godt å kjenne at jeg tillater meg å være meg selv Jenny Ness

50-talls mote fra New York

Jennys bestemor bodde i New York og Texas på 50- og 60-tallet. Kåper fra den tida brukte Jenny på barneskolen. På ungdomsskolen hadde hun ikke pop i øret på skolebussen, men jazz fra Ella Fitzgerald, Frank Sinatra eller en musikal. Styrken i høretelefonene var lav, så de andre ikke skulle få med seg hva hun hørte på. Stadig flere plagg fra 50-tallet fant veien til klesskapet mot slutten av tenårene.

– På videregående begynte jeg å gå mer og mer med de klærne jeg syntes var finest. Da slapp jeg å bli sammenlignet med andre, for jeg kjørte min egen greie. Det har vært utrolig befriende. Folk kan mene akkurat hva de vil, men jeg kjenner at jeg bryr meg ikke. Og det er så deilig.

– På hvilken måte?

– Det er så godt å kjenne at jeg tillater meg å være meg selv, sier Jenny.

Jenny tilbake i Holmestrand, her vekker hun mer oppmerksomhet enn i Oslo. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Folk glaner i småbyer

Hennes stil vekker oppmerksomhet i småbyer.

– Det er litt slitsomt. Men samtidig kan jeg ikke forvente meg annet. For jeg har jo på meg litt andre klær enn det folk går med til vanlig. Det er dager innimellom hvor jeg ikke orker blikkene, men stort sett gjør det meg ingenting, sier hun.

Likevel tror hun at hun mest får positive kommentarer og setter pris på dem.

Jenny er utdannet sykepleier og musikalartist. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Jeg tror 50-talls stilen kommer til å være en del av meg så lenge jeg lever Jenny Ness

Hverdagsklær er vanskelig

På jenterommet hjemme hos foreldrene i Holmestrand står et svart-hvit fotografi av musikaldronningen Julie Andrews på nattbordet. Det har vært barndommens store idol for Jenny. En rosa selskapskjole henger i vinduet. Jenny finner 50-talls klær og ting tilbake i tid på loppemarkeder, bruktbutikker og vintagebutikker. Hun liker at klærne er originale, men kan også kjøpe nytt med 50-talls snitt eller strikker selv etter gamle mønstre fra 50-tallet.

– Det er ikke så lett å finne hverdagsklær fra den tiden. For folk brukte klærne til de ble slitt ut, sier Jenny.

Bestemoren Kirsten Nilsen synes det er morsom at barnebarnet vil bruke hennes gamle klær. Den svarte halterneck-toppen og det blomstrete skjørtet er fra 50-tallet i New York. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Retrobølge

Jenny er ikke alene om å like 50-tallet. Sunniva Ferrada driver brukt- og vintagebutikken Unionville i Drammen og tror flere liker ting og klær fra 50-tallet, fordi de minner dem om foreldres eller besteforeldres barndom.

Sunniva Ferrada driver en brukt- og vintagebutikk og tror 50-tallet appellerer fordi ting og klær hadde fine former og farger. Foto: Karina Rønning

– Det gir assosiasjoner til noe trygt, godt og koselig. Folk tenker tilbake på en mors eller bestemors barndom. Det fine designet, pastellfargene og formene er vel noe som tiltrekker folk, sier Sunniva Ferrada som synes moten var bedre på 50-tallet.

–Den fremhever de rette stedene og passer bedre min kropp, synes Ferrada.

– 50-tallet er det hotte nå

Trendforsker og sosiolog Arve Hjelseth på NTNU sier det er mer vanlig at folk leker med forskjellige identiteter og stiler fra ulike tiår, enn å holde seg til en epoke.

– Men noen har tilbøyelighet til å leve seg inn i en spesiell periode. For dem kan det bli en lidenskapelig interesse. De blir ekspert på 50-tallets stil, for eksempel. Men det gjelder ikke så veldig mange, sier Hjelseth.

Trendforsker Arve Hjelseth ved NTNU sier det er mer vanlig å blande stiler fra ulike tiår framfor å holde seg til en epoke. Foto: Odd Roger Langørgen

Inspirert av bestemor

Jenny svinger seg rundt og rundt på kjøkkenet mens underskjørtene blafrer. Bestemor Kirsten Nilsen (89), som har spilt en stor rolle for Jennys interesse for 50-tallet, smiler og spiser en makron. Bestemoren har selv brukt det blomstrete skjørtet på dans i USA. Hun har akkurat gitt en instruksjon om rekkefølgen til de tre underskjørtene, eller petticoats, som bestemoren kaller dem.

– Jeg får veldig inspirasjon av å se på hva hun hadde på seg i hverdagen, og ikke bare hva filmskuespillerne hadde på seg på den tida, sier Jenny.

I hverdagen som student på Bådar Akademiet i Oslo med mye dans og svette, har ikke Jenny tid til å ordne hår eller sminke i 50-tallsstil. Men nå har hun tid til å prøve den svarte halterneck-overdelen hun har sett bestemoren var iført på et svart-hvit foto fra oppholdet i USA. Hvite hansker etter bestemoren tar hun på og viser seg fram.

– Å! Se på det, da!, utbryter bestemoren imponert.

– Det er litt gøy at det har vært ditt, sier Jenny.

– Men den toppen hadde jeg utenpå skjørtet, sier Kirsten Nilsen.

– På bilder har jeg sett begge deler, sier Jenny.

De snakker om bestemorens tid i New York.

– Jeg har alltid likt å pynte meg, sier bestemoren.

89 år gamle bestemor Kirsten Nilsen har spart på mange gamle klær fra 50-tallet som hun har gitt til barnebarnet. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Hun ser på en rosa chiffon-bluse med strikk i livet og på armene, som hun engang hadde på seg. Hun syntes den var fin da, men ville ikke brukt blusen nå.

Bestemoren har på seg en blå strikket genser med et bredt, svart skinnbelte i livet og støvletter. For mens barnebarnet liker klær flere tiår tilbake i tid, liker Kirsten Nilsen å kle seg moderne.

– Jeg synes jo det er litt morsomt at du ikke liker 50-tallsstilen nå lenger, sier Jenny.

– Synes du det er morsomt?, spør bestemoren.

– Ja, for da vet jeg at du fulgte moten 50-tallet, sier Jenny

– Jeg liker å være moteriktig, sier 89-åringen.

– Nettopp, sier Jenny.

Romantiserer 50-tallet

Etnolog Morten Bing jobber på Norsk Folkemuseum og var prosjektleder for utstillingen «50-tallet- drøm eller virkelighet» i 2010.

– Jeg mener vi har et veldig romantisk forhold til 50-tallet. Forestillingen vi har om tiåret er mye preget av amerikansk populærkultur, sier Bing.

Jenterommet hjemme hos foreldrene i Holmestrand er fult av klær og ting fra 50-tallet Jenny samler på. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Han mener 50-tallet var gråere og traustere i Norge enn hvordan dette tiåret blir fremstilt i ettertid. Mens mye nytt skjedde innen film, musikk og mote i USA, var Norge fortsatt i etterdønningene etter andre verdenskrig. Den store velferdsveksten kom først på 1960-tallet.

– Det har ikke vært så mye glam, sier han.

I Norge var skøyteløperne Kupper'n og Hjallis større helter enn Elvis, som først blir kjent på tampen av 50-tallet, forteller han.

– Jeg tror at vårt bilde av 50-tallet er vel så preget av de retrobølgene som har kommet og gått siden den gang. Ikke minst filmen «Grease» med John Travolta og

Olivia Newton-John har vært med å farge hva 50-tallet var. Og så tror man at 50-tallet i Norge var slik det var i USA, sier han.

Klærne på 50-tallet i Norge var preget av 40-tallet, sier han. Det skjedde mye nytt i møbler og interiør, men de færreste hadde råd til å kjøpe det da, mener han.

Møt 50-tallsparet

Jenny har tatt på seg en grønn kjole, men leter videre gjennom stativene i bruktbutikken. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Ikke livsstil

Jenny sier hun plukker ut det hun selv synes er interessant med 50-tallet.

– Klart jeg drømmer meg bort i det jeg synes er fint og setter pris på fra den tida, sier hun.

En gang i uka går Jenny på dans. Da skulle man kanskje tro at hun svingte seg etter 50-talls rock og Elvis. Men hun liker hverken Elvis eller rock'n roll. Jenny sverger til Lindy hop, en dansestil fra 30- og 40-tallets USA og som regnes som den opprinnelige formen for swing.

Det hender at Jenny kjøper nye klær med 50-talls snitt, men helst liker hun orginale klær fra 50-tallet. Her er Jenny på besøk i hjembyen Holmestrand. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Elsker stilen men ikke fordommene

Selv om Jenny er opptatt av klær, musikk og interiør fra 50-tallet, så understreker hun at 50-tallet bare er en interesse og ingen livsstil for henne.

– Selv om hobbyen er en stor del av meg og hverdagen min, så lever jeg ikke som de gjorde på 50-tallet, sier hun.

Selv om Jenny har mange klær og ting fra 50-tallet, fastholder hun at dette er en hobby og ikke en livsstil.- Jeg lever ikke slik de gjorde på 50-tallet, sier hun. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Hun har mange meninger om 50-tallet og sier det er flere sider av 50-tallet hun ikke liker. 50-tallets manglende toleranse for homofili eller husmoridealet der kvinnen var økonomisk avhengig av mannen, har hun ikke sansen for.

– Jeg kunne ikke ha levd av andres penger for min egen verdighets skyld, selv om jeg vet at det er mye jobb å være husmor. Det virker også som om folk hadde mer fordommer på 50-tallet. Jeg synes vi har kommet kjempelangt siden den tiden, sier hun.

Vil leve av 50-tallssang

Kanskje kan fasinasjonen for 50-tallet også bli et levebrød. Jenny er utdannet musikalartist og sammen med tre andre studenter utgjør hun vokalgruppa The Attitunes. De synger sanger fra 40-og 50-tallet og opptrer selvfølgelig med antrekk fra samme tidsepoke. Drømmen er å leve av sangen.

The Attitunes består av Jenny Ness, Rebekka Fjellstad Fredsrud, Christine Udjus, Anniken Ottersen Lindbak. De synger sanger fra 40-og 50-tallet og har stilen fra samme epoke. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Vi merker at vi skiller oss ut fra andre vokalgrupper Jenny Ness

Hårspray og gullkjoler

Nå er de samlet til øving i bofellesskapet i Oslo, der Jenny og to av gruppas medlemmer bor sammen. Det lukter hårspray i rommet. Klassikeren fra 60-tallet, Elnett hårspray, sveives over krøllene til jentene.

– Hva bør jeg gjøre med håret, Jenny? spør Christine Udjus.

Jenny kommer bort, danderer og lager en hestehale i det mørke håret. Hun ser nøye på krøllene til Anniken Ottersen Lindbak, og setter i noen hårspenner. Jentene smiler og ler. De tar på seg de nyinnkjøpte gullkjolene i 50-tallsstil. Denne uka skal de ha flere konserter.

– Det er veldig hyggelig å ta med publikum tilbake i tid. Vi merker at vi skiller oss ut fra andre vokalgrupper, sier Jenny.

– Det er veldig stas å gjøre noe annerledes, sier Christine.

The Attitunes synger ikke bare sanger fra 50-tallet, de har også tidsriktige hårsveiser. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Jentene i 20-årene stiller seg opp i stua og synger «Mr. Sandman» som The Chordettes fremførte i 1954.

Etter øvelsen går Jenny og The Attitunes-medlem Rebekka Fjellstad Fredsrud ut i Oslos gater på jakt etter en ny kjole. Det vil si; de leter jo etter en som er gammel.

– Det er mange som synes gamle klær er ekle. Men jeg føler meg bedre når jeg kan kjøpe brukte klær. Da sparer jeg miljøet. Og det er hyggelig å gå med noe som har en historie, sier Jenny.

Jenny vet ikke hvor mye penger hun har brukt på sin 50-talls garderobe, men det koster også å kjøpe brukte klær.

– For plaggene som selges fra den tida, er det få av, sier hun.

Inne i en bruktbutikk blar Jenny gjennom flere stativer og faller for en grønn kjole med jakke som trolig var moderne da bestemoren hennes var ung. Prisen er 800 kroner og koster mer enn hun hadde tenkt å bruke i dag.

– Hvor lenge kommer du til å ha 50-tallsstilen?

– Det vet jeg jo ikke. Men jeg tror at så lenge jeg lever, kommer den til å være en del av meg, sier Jenny.