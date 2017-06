Vurderer omkamp om regionen

– Vestfold Arbeiderparti (Ap) vil be om dette, men da etter valget, sier Aps gruppeleder og opposisjonsleder i Vestfold fylkesting, Arve Høiberg.

I går ble det kjent at Senterpartiets gruppeleder i Buskerud, Olav Skinnes, fremmet og fikk flertall for ankeforslaget i Buskeruds fylkesting om sammenslåing med Østfold og Akershus. Årsaken er at det ikke var enighet mellom de tre fylkene om sammenslåingen.

Høiberg sier at hvis det blir et regjeringsskifte til høsten kan det bli omkamp om fylkessammenslåingen mellom Vestfold og Telemark.

– Jeg vet at Ap i Telemark vil stå for en tilsvarende søknad, og også Ap i Vestfold vil be om det samme når vi kommer til første fylkesting etter valget, sier han.

Åpne armer

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap) sier at Buskerud hele tiden har vært ønsket inn i regionen med Vestfold og Telemark, og han ønsker nå Buskerud hjertelig velkommen til å ta denne dialogen igjen.

– For dem som ikke helt har gitt opp håpet med at Buskerud, Telemark og Vestfold er den riktige regionen, så synes jeg dette er et positivt vedtak, sier han.

Løkslid forteller at både Østfold og Akershus har vært skeptiske til region Viken sammen med Buskerud, og han tror at dette var et riktig valg fra Buskerud sin side.

– Hvis vi ønsker regionreformen på rett kjøl, så tror jeg dette var et steg i riktig retning, og døra burde stå åpen fra Telemark sin side, sier han.

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H) tror ikke at dette vil ha en innvirkning på Vestfold, og tror heller ikke at det er aktuelt å anke.

– Vi har behandlet denne saken så mange ganger både i fylkesutvalget og fylkestinget, og det har aldri vært noe ønske om å gjøre dette. Vi har til og med hatt fylkesting etter at Stortinget hadde gjort sitt vedtak, og det var ikke noe benkeforslag om å gjøre det samme, sier han.