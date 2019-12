Vurderer å sprenge ned mer fjell

– Akkurat nå fokuserer vi på to ting: Sikre rasområdet og trafikkavvikling gjennom Larvik sentrum, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen.

Steinraset som gikk fredag kveld skjedde tett på innkjøringen til Larviktunnelen, litt sør for Bommestadkrysset. Veien er sperret i begge retninger.

Foreløpig mener Vegvesenet at de må fjerne mer fjellmasser for å for å sikre området, før de kan starte oppryddingen.

Det er omkjøring på riksvei 40 og gjennom Larvik sentrum.

Pressekonferanse om steinraset Du trenger javascript for å se video.

Toveis-trafikk

Raset har gått i sørgående retning og det ser ikke ut til å være stein i nordgående løp.

Kaurin sier det er for tidlig å si når de kan åpne veien, men lover at oppryddingen vil gå fort når de er sikre på at fjellet er sikkert.

– Da vil vi åpne for trafikk i begge retninger i et felt, sier Kaurin.

Trond Haugstad, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen sier de i samråd med geologen vurderer situasjonen. Det er også for tidlig å si noe om årsaken til raset.

– Geologen undersøker om deler av fjellsiden må sprenges ned eller om det skal brukes spett. Foreløpig vurdering er at noe mer fjell må ned, sier Haugstad.

Steinraset i dagslys Du trenger javascript for å se video.

15.000 biler kan bli rammet

Vegvesenet opplyser at omkring 15.000 biler kan bli rammet av omkjøring.

– Her går det trafikk hele døgnet. Når det først skulle gå et ras var det gunstig at det skjedde på kvelden, sier Kaurin.

– Kan bilister føle seg trygge langs veien?

– Det skjer ras av og til, men det er ingen grunn til å føle seg utrygge langs denne delen av veinettet i Norge, sier Kaurin.

PÅ STEDET: Tore Kaurin og Trond Haugstad i Statens vegvesen holdt pressekonferanse lørdag formiddag. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier det aller viktigste er at ingen menneskeliv gikk tapt i det massive steinraset på E18 ved Larvik.

– Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd, skriver Dale i en epost til NTB.