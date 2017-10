Vold mot politiet

Politiet pågrep i går kveld en mann i 30-årene for vold mot politiet. Hunden hans angrep også patruljen. I tillegg er åtte menn bortvist fra Tønsberg sentrum i natt etter ordensforstyrrelser, en mann er tatt for ruskjøring, og tre menn er ilagt forelegg for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.