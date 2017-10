31. mai startet turen på Nordkapp. Lørdag er Ingrid Fjellberg (29) fremme ved målet – Verdens Ende. Bakgrunnen var et ønske om et bedre liv.

– Jeg trengte noe helt nytt, forteller hun.

Sykmeldt

29-åringen har prøvd seg som bartender, student og politiker i bystyret i Bergen. I flere år har hun slitt med depresjon. Det var ekstra ille i fjor høst, og hun ble sykmeldt.

– Alt gikk litt i oppløsning, og jeg ønsket ikke å leve lenger.

Fjellberg gikk til behandling, og begynte å tenke over hva hun skulle gjøre med livet sitt.

I november i fjor lånte hun boken «Wild», skrevet av den amerikanske forfatteren Cheryl Strayed, som selv har gått en lang tur etter utfordringer i livet. 29-åringen fra Tjøme ble inspirert.

Hun merket en bedring allerede under planleggingen av turen.

– Jeg sleit også mye med sosial angst, og når man skal gå en slik tur, har man alltid et interessant samtaletema.

Det gjorde det lettere for henne å prate med folk.

Etter rundt et halvt år med forberedelser, var hun klar.

En pause

Tanken hennes var at hun skulle prøve å finne ut av ting mens hun gikk. Hun forteller imidlertid at hun ikke har tenkt de store tankene i løpet av turen, men at det var godt med en pause.

– Livet er veldig enkelt når man er ute og går. Man står opp om morgenen, lager seg litt havregrøt og så bare går man.

– Så går man kanskje feil og må finne en ny vei, og det er utfordringer som er mye mer givende og mindre komplisert enn utfordringene man har i hverdagen. Det har vært en slags ferie samtidig som man blir sprek og sterk og får masse mestringsfølelse.

Ser lysere på livet

I dag er 29-åringen takknemlig for at hun bestemte seg for langturen.

– Det er ingen hemmelighet at det er sunt med fysisk aktivitet og friluftsliv. Jeg har også møtt på veldig mange andre langturgåere som går av samme årsak som meg.

Folkehelsesjefen i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund, bekrefter at det å få kroppen i gang kan påvirke psyken.

– Noe av det som skjer er at de fysiske prosessene med kroppens kjemi gjør at du kan senke stressnivået, og på en måte slippe til kroppens egne legende kraft.

– Det andre er det mentale, at du får inn noe positivt, flytter oppmerksomheten og får frigjort dine egne mentale ressurser, fortsetter han.

TUR: Rune Kippersund sier at også mindre turer i hverdagen kan hjelpe. – Å gå til jobb eller skole er en fantastisk start på dagen, sier han, Foto: Helena Rønning / NRK

God selvtillit

Fjellberg har gått rundt 2000 kilometer bestående av både lette og utfordrende etapper.

– Jeg har fått veldig god selvtillit. Både fordi jeg har blitt sprek og fått noe jeg kan skryte av at jeg har gjort, men også fordi man alltid best når man går alene. Man har ingen å sammenlikne seg med, og det har vært veldig ålreit.

Hun har fått hjelp av familie til å finansiere turen.

– Jeg er ekstremt takknemlig. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis jeg ikke hadde gått den turen her.