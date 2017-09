Vil vite politiets leiepris

Spørsmålet om hvor mye politiet betaler for å leie de nye lokalene til operasjonssentral i Tønsberg, blir nå sendt til justis- og beredskapsministeren. Det er stortingsrepresentant for Senterpartiet i Buskerud, Per Olaf Lundteigen som stiller spørsmålet.