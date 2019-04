Vil teste video i nødsamtaler

– Mange ganger hadde det vært en stor gevinst å se hva innringeren ser, sier fagsjef for medisin og prehospitale tjenester ved Vestre Viken helseforetak, Hans-Christian Platou.

Når noen ringer inn til en av nødsentralene, er det fort gjort at det skjer misforståelser. Innringeren kan være i sjokk, og operatøren på nødsentralen kan ha problemer med å forstå situasjonen.

Derfor ønsker Vestre Viken helseforetak å teste ut en løsning der personer som ringer inn kan strømme video fra mobiltelefonen.

– For eksempel kan operatørene på AMK-sentralen gi bedre veiledning dersom de ser at hjerte- og lungeredning blir utført feil, sier Platou.

AMK Vestre Viken har ansvaret for nødmeldetjenesten i Buskerud, Jevnaker i Oppland og Sande og Svelvik i Vestfold.

Tror video kan redde liv

På et arrangement for teknologibedrifter ble det arrangert en konkurranse der Vestre Viken ba deltakerne om å lage en løsning for video i nødsamtaler. Jarle Gjøsæther og Heidi Udnesseter vant konkurransen.

Gjøsæther jobber til daglig med teknologi i selskapet Kongsberg TeroTech. Udnesseter jobber med tekniske løsninger til helsevesenet i selskapet Posicom.

Sammen har de laget en app der man med ett klikk kan starte en nødsamtale med video. Appen ble nylig vist fram på et arrangement om teknologi og helse i Drammen.

Når en innringer bruker appen, får nødsentralen opp video, posisjon, navn og eventuell tilleggsinformasjon, som blodtype eller allergier.

– Vi tror dette kan bidra til å redde liv. Teknologien er allerede på plass, så dette burde ha vært tatt i bruk for flere år siden, sier Gjøsæther.

VIDEOLØSNING: Jarle Gjøsæther og Heidi Udnesseter viser fram informasjonen nødsentralene kan se. Foto: Henrik Bøe / NRK

Utfordringer

Gjøsæther og Udnesseter håper å få utviklet løsningen videre sammen med en AMK-sentral.

Vestre Viken har sendt en søknad om støtte fra Innovasjon Norge. Selv om teknologien er på plass, er det imidlertid en del som må ordnes før en løsning med video i nødsamtaler kan tas i bruk.

– Det er utfordringer knyttet til personvern, taushetsplikt og at dette er en annen måte å jobbe på for operatørene, sier Platou.

– Men dette er veldig spennende. Ingen nødsentraler håndterer videoanrop i et system i den vestlige verden. Hvis vi får det til, hadde det vært veldig innovativt.

Avventer

Leder for AMK Vestfold Telemark, Jørgen Einerkjær, ser mulighetene ved å bruke video i nødsamtaler.

– Det er mye positivt ved det. Så er det en del personvernhensyn man må gå en runde på.

Einerkjær sier at de vil avvente og se hva Vestre Viken får til.

– Dersom de får det til, og løsningen er god, vil vi ta den i bruk.