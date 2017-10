Vil skrinlegge viking-folkehøgskole

Fylkesrådmannen anbefaler politikerne å skrinlegge planene om en Viking-folkehøgskole på Borre. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok i vår at fylkeskommunen skulle se på mulighetene for å etablere en folkehøgskole med vikingtema ved Midgard historiske senter, Gildehallen og Borreparken. Seljord Folkehøyskole i Telemark har en håndverkslinje med viking som tema, og fylkesrådmannen mener at behovet i vår region dermed er ivaretatt