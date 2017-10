Vil ikke gi penger til Saga Oseberg

Sertifisering av Saga Oseberg som passasjerskip koster 115 000 kroner. Stiftelsen Nytt Osebergskip ble i sommer nødt til å stanse all aktivitet og tapte en halv million kroner på grunn av nye forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet. Nå ber stiftelsen om penger fra fylkeskommunen for å dekke utgiftene til sertifisering, men fylkesadministrasjonen ser på driften av skipet som næringsvirksomhet og innstiller på at politikerne skal si nei til søknaden.