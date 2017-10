Vil hedre frivillige

Vestfold idrettskrets oppfordrer folk til å komme med forslag til frivillige som fortjener utmerkelsen «Årets ildsjel» under Idrettsgallaen neste år. Leder Lisbeth Danielsen i Vestfold idrettskrets sier vi er helt avhengige av ildsjelene som står på for at andre skal få utføre idretten sin.