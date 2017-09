Vil ha Vestfolds reneste kommune

Ordfører Are Karlsen vil at Horten kommune skal gjøre mer for å støtte frivillige som plukker søppel og pynter opp i kommunen. Nå har han bedt administrasjonen om å fremme en sak der man ser på hvordan kommunen kan ta en aktiv rolle i dette arbeidet, skriver Gjengangeren i dag.