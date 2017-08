Vil ha flere ladepunkter

– Vi ser ved flere ladestasjoner at alle punktene er opptatte, og elbilsalget går veldig opp, så det er absolutt behov for flere ladepunkter, sier Fredrik Haugen, nestleder i Vestfold og Telemark elbilforening.

Ifølge tall fra Elbilforeningen kjørte det 118 621 elbiler på norske veier i utgangen av juni. Det finnes ladestasjoner nesten over hele landet og i snitt deler 13 elbiler på hvert ladepunkt.

Landets beste dekning

Sandefjord, Sarpsborg, Hamar og Oslo kommuner har landets beste dekning av

Leder for parkeringsovervåkinga i Sandefjord kommune, Rolf Austad, forteller at de skal følge med på kapasiteten når de har utvidet ladestasjonene i kommunen. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

ladestasjoner, der under 10 elbiler deler ett ladepunkt. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Asker og Sandnes ligger i andre enden, og må dele 38 og 36 elbiler per ladepunkt. Men selv om Sandefjord har en god dekning, så skal de likevel utvide.

– Vi kommer til å utvide til 30 i løpet av høsten, forteller leder for parkeringsovervåkinga i Sandefjord kommune, Rolf Austad.

– Vi har fått forskrifter fra 1. januar i år som gjelder for hele landet, og der skal det være nok ladeplasser, og det er forskriftsfestet. Så når vi får etablert 30 så kommer vi til å følge med for å se hvordan kapasiteten er, sier han og legger til at det ofte er fullt på ladestasjonene i dag.

Sandefjord kommune skal til høsten utvide ladepunktene sine fra 14 til 30. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Fortsatt mangel på ladepunkter

Elbilforeningen er fornøyd med utbyggingen kommunen skal gjennomføre, men det er likevel ikke nok, mener de.

– Jeg tror kanskje utbyggingen vil hjelpe det kommende året, men at kommunen igjen må bygge ut neste år for å holde tritt med elbilbestanden som øker sterkt, sier Haugen i Elbilforeningen.

Han tror ikke vi skal se bort ifra at elbilsalget vil doble seg de neste årene.

– Av erfaring så ligger utbygging av ladepunkter en del etter elbilsalget, sier han og håper at kommunene følger med på utviklingen.

– Og at de bygger ut kontinuerlig, avslutter Haugen.