– Målet er å få et bedre klima og forhindre at det blir verre, sier samferdselsrådgiver i Vestfold fylkeskommune og prosjektleder i areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer (KLIMATT), Per Kvaale Caspersen.

Han sitter i kantina til fylkeskommunen. På bordet ligger forskningsrapporten han snakker om.

Sammen med Transportøkonomisk institutt (TØI) har flere fylkeskommuner og kommuner skrevet en rapport om hva som må til for å få boligområder mindre avhengige av bil. Barkåker i Tønsberg er brukt som et eksempel.

– Vi har redegjort for hvor lange gangavstandene må være for at folk skal la være å ta bilen, og hvor mange innbyggere som må bo der for at det skal være marked for en dagligvarebutikk, sier forskningsleder for gruppa som driver med byutvikling og bytransport i TØI, Aud Tennøy.

Mindre bilavhengige boligområder Ekspandér faktaboks Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en rapport som er en del av prosjektet «Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer» (KLIMATT).

I rapporten kom det frem at for å etablere en dagligvarebutikk, må det være et kundeforhold på 3000-5000 kunder i området.

Dagligvarebutikken må være lokalisert 800 meter i gangavstand, tilsvarende 600-650 meter i luftlinje, for at folk skal velge å gå. Kilde: TØI og Vestfold Fylkeskommune

Velger bilen

I rapporten kommer det frem at folk ikke vil gå mer enn 650 meter i luftlinje. Det tilsvarer cirka 800 meter i gangavstand. Overstiger distansen dette, blir bilen ofte tatt i bruk.

For å bygge en dagligvarebutikk må det også være 3000 til 5000 innbyggere i området, sier Tennøy.

– Og ut ifra disse tallene har vi beregnet hvor tett boligområdene må være og det må være mye tettere enn dagens boligområder, legger hun til.

Prosjektet ble startet i 2014 og er medfinansiert av blant annet klimafondet ENOVA, Jernbaneverket, Statens vegvesen region Sør og Vegdirektoratet og flere Fylkeskommuner.

Til inspirasjon

Samferdselsrådgiver i Vestfold fylkeskommune og prosjektleder i KLIMATT-prosjektet, Per Kvaale Caspersen

Prosjektet er en inspirasjon til nye boligområder i fremtiden. Det er ingen planer om å gjøre Barkåker om til en egen by, sier Kvaale Caspersen.

Han nevner de viktigste faktorene for å bli mindre avhengig av bil i fremtiden.

– Det er viktig at det er stort nok til at du kan få handlet dagligvarene dine i nærheten av der du bor, at barna kan gå i barnehage og på skole i nærområdet og ikke må kjøres. Og at det er nok innbyggere slik at det er mulig å ha et kollektivtilbud, avslutter han.