Vet du hva disse turiststedene egentlig het?

Trond Blindheim, dosent, Høyskolen Kristiania:

– Selvfølgelig er det smart og lønnsomt av turistnæringen å finne på nye og kreative navn. I valget mellom kjente og ukjente steder, velger turistene som regel det kjente. Bransjen er der for å selge og tjene penger. Norge er et kaldt og dyrt land, og har få historiske bygninger eller arkitektoniske minnesmerker av betydning. Det eneste vi har er vakre fjorder og fjell. Klart vi må juge på oss flotte navn for å selge landet vårt.

Christine Baglo, nettredaktør visitnorway.com:

– Jeg tror ikke turistene føler seg lurt, så lenge det ikke skapes en falsk historie uten noen som helst rot i virkeligheten. Det handler om å fortelle historier om et sted på en enklere og morsommere måte, samtidig som det gir nye dimensjoner for opplevelsen. Det å bytte navn til noe mer poetisk, humoristisk eller visuelt treffende kan føre til at mange flere besøker stedet, noe jo spesielt Trollpikken er et ypperlig eksempel på. Jeg hadde nok aldri giddet å gå til Trollpikken før den ble hetende det.

Odd Roar Lange, reisejournalist, Thetravelinspector.no:

– Norsk reiseliv ønsker å markedsføre seg som autentisk og ekte. Derfor kan det virke litt underlig at flere steder har skiftet til det de mener er mer spenstige navn. Jeg tror ikke Preikestolen ville hatt mindre besøkende med sitt opprinnelige navn. Dersom man først skal endre navn så ville det vært klokere å velge et som også fungerer internasjonalt. Mange turiststeder er dårlige på historiefortelling, og ender opp med et middels produkt.