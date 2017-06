Vestfoldbanen ble stengt i begge retninger mellom Tønsberg og Holmestrand på grunn av en ødelagt kjøreledning ved Skoppum.

– Vi hørte et kraftig brak fra taket. Det var kjøreledningen som falt ned over toget. Vi hadde god kjørefart, og så stanset toget. Etter hvert måtte togføreren slå av det meste av strømmen, sier pendler Ivar Pettersen. Han har pendlet med tog i 23 år og har opplevd dette én gang tidligere.

Pettersen og de andre passasjerene ble etter hvert fraktet videre mot Oslo med buss.

Vestfoldbanen var først stengt mellom Tønsberg og Oslo S, men i 7.45-tiden opplyste NSB at togene er kommet i gang igjen mellom Holmestrand og Eidsvoll.

Togene gikk hele tiden mellom Skien og Tønsberg.

Like etter klokken 13.30 melder NTB at togtrafikken går som normalt igjen. Bane Nor minner imidlertid om at de reisende fortsatt må regne med forsinkelser.

FORLOT TOGET: Passasjerene ble hentet av buss. Foto: Ivar Pettersen / privat

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli, forteller at det var dagens første tog nordover fra Vestfold som fikk problemer.

– Det tok med seg kontaktledningen som forsyner togene med strøm, sier han.