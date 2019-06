– Det er indre strøk av Agder, Telemark og Østlandet som får den meste varmen denne helgen, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan.

Der kan det bli opp mot 30 grader og kanskje litt over også, flere steder, opplyser han.

– Det gjelder gjerne steder som typisk får varme og lune forhold, legger Granan til. Er man på kysten, blir det imidlertid fort litt mer vind og der vil det neppe bli så varmt.

Store forskjeller

Varmen lørdag blir imidlertid trolig forbigående. Søndag og utover i neste uke ser det nemlig ut til at hele landsdelen får en ny værtype, ifølge meteorologen.

– Allerede på søndag ligger det an til at vi får inn en litt annen type luft som gir rom for litt mer ustabile forhold og litt kjøligere temperaturer, også for det østafjelske. Så den varmen som kommer på lørdag, er helt klart litt forbigående. Da gjelder det å nyte den dagen mens man har den, tenker jeg.

– Hvor blir det dårligst vær i helgen?

– I Nord-Norge er det helt klart kjøligere luft, og også perioder med nedbør. Så der oppe er det ikke så veldig fint vær for tiden. Ei heller i Midt-Norge. Der er det litt som i Nord-Norge – litt mer pålandsvind og nedbør. På Vestlandet er neppe 20 grader veldig utbredt.

– På søndag kommer det inn noe skikkelig uvær på Vestlandet, ser det ut til. Det er vel det som også etter hvert gir kaldere luft med ustabilt vær på Østlandet, sier Granan.